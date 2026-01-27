«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли ребенка из семьи из-за издевательств матери

Столичные правоохранители начали уголовное производство в отношении жительницы Деснянского района. Как сообщили в Полиции Киева, следователи подозревают жительницу Деснянского района в пытках и домашнем насилии над собственным 9-летним сыном.

«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли 9-летнего ребенка из семьи из-за издевательства матери

Об ужасной ситуации правоохранителям сообщила администрация учебного заведения. Во время разговора с психологами ребенок рассказал, что "36-летняя мать применяла к нему жестокие методы воспитания".

В частности, за ненамеренные поступки женщина прибегала к зверствам: "закрывала сына в туалете, где он был вынужден спать, ограничивала в свободном передвижении, заставляла есть черствый хлеб". Также зафиксированы факты физического насилия: мать "систематически избивала руками, ремнем и шнуром от зарядного устройства, а также связывала ребенка и зажимала ему пальцы в дверях".

Кроме физической пытки, женщина оказывала психологическое давление: "постоянно оскорбляла и унижала сына, а также угрожала ему физической расправой".

Полицейские совместно с социальными работниками изъяли ребенка из семьи. В полиции уверяют, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. За совершенное женщине грозит суровое наказание – до 6 лет тюрьмы.

