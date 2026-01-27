logo

«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли ребенка из семьи из-за издевательств матери
commentss НОВОСТИ Все новости

«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли ребенка из семьи из-за издевательств матери

Киевлянке грозит до 6 лет тюрьмы за домашнее насилие и пытки 9-летнего сына

27 января 2026, 11:46
Автор:
Недилько Ксения

Столичные правоохранители начали уголовное производство в отношении жительницы Деснянского района. Как сообщили в Полиции Киева, следователи подозревают жительницу Деснянского района в пытках и домашнем насилии над собственным 9-летним сыном.

«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли ребенка из семьи из-за издевательств матери

«Методы воспитания» со шнуром и черствым хлебом: в Киеве изъяли 9-летнего ребенка из семьи из-за издевательства матери

Об ужасной ситуации правоохранителям сообщила администрация учебного заведения. Во время разговора с психологами ребенок рассказал, что "36-летняя мать применяла к нему жестокие методы воспитания".

В частности, за ненамеренные поступки женщина прибегала к зверствам: "закрывала сына в туалете, где он был вынужден спать, ограничивала в свободном передвижении, заставляла есть черствый хлеб". Также зафиксированы факты физического насилия: мать "систематически избивала руками, ремнем и шнуром от зарядного устройства, а также связывала ребенка и зажимала ему пальцы в дверях".

Кроме физической пытки, женщина оказывала психологическое давление: "постоянно оскорбляла и унижала сына, а также угрожала ему физической расправой".

Полицейские совместно с социальными работниками изъяли ребенка из семьи. В полиции уверяют, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. За совершенное женщине грозит суровое наказание – до 6 лет тюрьмы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге правоохранители и родные разыскивают несовершеннолетнего жителя. "13-летний Давид Ильчишин ушел из дома 26 января и не вернулся", — говорится в сообщении.

Полиция предоставила подробное описание пропавшего. Приметы: "по виду 13-14 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, короткие русые волосы". На момент исчезновения парень был одет в темно-серую куртку, серый капюшон, черные брюки, белые кроссовки. Также у него была черная сумка через плечо с красными надписями.



