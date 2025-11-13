58-річна мешканка Костянтинівки, що на Донеччині, протягом 18 років зберігала тіло своєї померлої доньки, при чому молодша дитина росла в неналежних умовах. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Донецької обласної прокуратури.

Мати зберігала тіло померлої доньки 18 років та змушувала другу спати з сестрою

Жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. Вона не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та спить і скоро прокинеться. Також примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу.

Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років.

Перший заступник керівника Костянтинівської окружної прокуратури повідомив про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України).

Досудове розслідування – СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану відповідно до закону.

