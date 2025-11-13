58-летняя жительница Константиновки Донецкой области в течение 18 лет хранила тело своей умершей дочери, при чем младший ребенок рос в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Мать хранила тело умершей дочери 18 лет и заставляла вторую спать с сестрой

Женщина на протяжении многих лет не заботилась о своих двух дочерях. Она не снабжала их пищей, лечением и надлежащими условиями проживания. Дети жили в заброшенной квартире без света, тепла и необходимой гигиены. Младшую девочку мать заставляла попрошайничать и собирать еду на кладбище, а в случае отказа пугала и угрожала наказанием.

В декабре 2006 года 22-летняя дочь подозреваемой скончалась. О ее смерти женщина врачам или полиции не сообщила, а ее сестру заверила в том, что та спит и скоро проснется. Также заставляла ночевать в постели рядом с телом сестры в течение нескольких дней, запрещая рассказывать об этом кому-либо. Кроме того, мать обмывала и переодевала умершую.

Когда младшей потерпевшей исполнилось 19 лет, она покинула дом и переехала в другой город, где пыталась начать новую жизнь и постепенно отойти от пережитого. Только в 2025 году девушка обратилась к адвокатам и рассказала о своем прошлом. Тогда же информацию о предполагаемом преступлении получила и полиция. Во время осмотра квартиры стражи порядка обнаружили мумифицированные останки старшей сестры, пролежавшие около 18 лет.

Первый заместитель руководителя Константиновской окружной прокуратуры сообщил о подозрении 58-летней жительнице Константиновки в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, и в поругании над телом умершего человека (ст. 166, ч. 1 ст. 29).

Досудебное расследование – СВ ОП №2 Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области.

В рамках уголовного производства подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния в соответствии с законом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве 22-летний мужчина изнасиловал 11-летнего ребенка: как это произошло.