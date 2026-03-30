Масштабна незаконна схема з автомобілями діяла в Україні: подробиці

На незаконній схемі оформлення авто в Україні зловмисники за рік отримали близько 6,5 млн грн.

Авто. Ілюстративне фото

За даними Офісу Генерального прокурора, про підозри повідомлено 12 особам. Зазначається, що організатори створили мережу фірм. Вони формально надавали послуги комісійного продажу авто. Такі підприємства, за даними слідства, оформлювали на підставних осіб. Вони офіційно отримували доступ до бази МВС і кваліфіковані електронні підписи. Надалі ці доступи та підписи передавали організаторам, які від їх імені проводили всі операції в системі.

“Клієнтами таких фірм були автовласники, які хотіли провести операції купівлі-продажу автомобілів з порушенням законодавства”, — пояснили в Офісі.

Через підконтрольні компанії клієнти:

укладали договори купівлі-продажу без фактичної присутності продавця чи покупця (зокрема, коли один із них перебував за кордоном);

оформлювали автомобілі, що перебувають у розшуку;

легалізували транспорт із підробленими документами;

використовували фіктивні оцінки вартості для заниження ціни в договорах.

Такі послуги надавали у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Вартість варіювалася від 3 000 до 10 000 грн, залежно від того, наскільки проблемні документи мав автомобіль.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що попередньо з січня 2025 року організатори схеми заробили близько 6,5 млн грн. Також зазначається, що, за попередніми даними, до діяльності було залучено понад 50 осіб в різних областях України.

“Загалом було проведено 48 обшуків. За їх результатами 12 особам повідомлено про підозру у підробленні документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України)”, — повідомили в Офісі.

