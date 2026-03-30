Масштабная незаконная схема с автомобилями действовала в Украине: подробности

На незаконной схеме оформления авто в Украине злоумышленники за год получили около 6,5 млн грн.

Авто. Иллюстративное фото

По данным Офиса Генерального прокурора, о подозрениях уведомлено 12 человек. Организаторы создали сеть фирм. Они формально оказывали услуги комиссионных продаж авто. Такие предприятия, по данным следствия, оформляли на подставные лица. Они официально получали доступ к базе МВД и квалифицированные электронные подписи. В дальнейшем эти доступы и подписи передавали организаторам, которые от их имени проводили все операции в системе.

"Клиентами таких фирм были автовладельцы, которые хотели провести сделки купли-продажи автомобилей с нарушением законодательства", — объяснили в Офисе.

Через подконтрольные компании клиенты:

заключали договоры купли-продажи без фактического присутствия продавца или покупателя (в частности, когда один из них находился за границей);

оформляли находящиеся в розыске автомобили;

легализовали транспорт с поддельными документами;

использовали фиктивные оценки стоимости для занижения цены в договорах.

Такие услуги оказывались в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Стоимость варьировалась от 3000 до 10000 грн, в зависимости от того, насколько проблемные документы имел автомобиль.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что предварительно с января 2025 года организаторы схемы заработали около 6,5 млн грн. Также отмечается, что, по предварительным данным, к деятельности привлечено более 50 человек в разных областях Украины.

"В общей сложности было проведено 48 обысков. По их результатам 12 лицам сообщено о подозрении в подделке документов, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 361 УК Украины)", — сообщили в Офисе.

