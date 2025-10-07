Любительку котів з'їли домашні улюбленці у будинку біля Львова

Рубрики
У передмісті Львова, у селищі Брюховичі, виявили тіло жінки, смерть якої залишалася непоміченою близько двох місяців. Увесь цей час її п’ятеро котів були зачинені в будинку разом із померлою господаркою. На момент виявлення лише одна тварина залишалася живою.
Кішка, яка виживала в замкненому будинку 2 місяці
Про моторошну подію повідомив засновник притулку “Домівка врятованих тварин” Орест Залипський. За його словами, виклик був шокуючим навіть для досвідчених волонтерів.
За попередніми даними тіло жінки пролежало у квартирі приблизно два місяці. Коти, залишившись замкненими без їжі, спочатку виживали, харчуючись тілом господарки, а згодом почали нападати один на одного.
Захаращена квартира, де знайшли кішку
Єдина кішка, що вижила, нині перебуває під опікою притулку. Волонтери повідомляють, що тварина перебуває у стресовому стані, виснажена і налякана, але отримала необхідну ветеринарну допомогу, вакцинацію та догляд. Притулок очікує на відновлення кішки, а потім сподівається знайти для неї нову домівку.
Кішка, яка вижила
Залипський наголосив, що ця історія має стати нагадуванням для всіх про важливість людської уваги.
