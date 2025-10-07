Любительку котів з'їли домашні улюбленці у будинку біля Львова

У передмісті Львова, у селищі Брюховичі, виявили тіло жінки, смерть якої залишалася непоміченою близько двох місяців. Увесь цей час її п’ятеро котів були зачинені в будинку разом із померлою господаркою. На момент виявлення лише одна тварина залишалася живою.

Кішка, яка виживала в замкненому будинку 2 місяці

Про моторошну подію повідомив засновник притулку “Домівка врятованих тварин” Орест Залипський. За його словами, виклик був шокуючим навіть для досвідчених волонтерів.

"Коли ми зайшли всередину, це був справжній жах. Суцільний безлад, бруд і сморід. Кімнати захаращені речима так, що неможливо пройти, а під ногами фекалії тварин… І серед усього цього одна жива кішка. Лише одна. Інших ми знайшли вже мертвими…", — розповів Залипський про трагічний вчинок.

За попередніми даними тіло жінки пролежало у квартирі приблизно два місяці. Коти, залишившись замкненими без їжі, спочатку виживали, харчуючись тілом господарки, а згодом почали нападати один на одного.

Захаращена квартира, де знайшли кішку

Єдина кішка, що вижила, нині перебуває під опікою притулку. Волонтери повідомляють, що тварина перебуває у стресовому стані, виснажена і налякана, але отримала необхідну ветеринарну допомогу, вакцинацію та догляд. Притулок очікує на відновлення кішки, а потім сподівається знайти для неї нову домівку.

Кішка, яка вижила

Залипський наголосив, що ця історія має стати нагадуванням для всіх про важливість людської уваги.

"У цій історії немає моралі. Є лише одне прохання. Якщо ви живете самі — знайдіть людину, яка знатиме, що ви є, та в разі біди зможе подбати про вас і ваших улюбленців. А якщо поруч із вами живе самотній сусід — постукайте час від часу в його двері. І, можливо, саме ваша увага колись врятує чиєсь життя", — закликав активіст.

