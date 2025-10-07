Любительницу кошек съели домашние любимцы в доме возле Львова

В пригороде Львова, в поселке Брюховичи, обнаружили тело женщины, смерть которой оставалась незамеченной около двух месяцев. Все это время ее пять кошек были закрыты в доме вместе с умершей хозяйкой. К моменту обнаружения только одно животное оставалось живым.

Кошка, которая выживала в замкнутом доме 2 месяца

О жутком событии сообщил основатель приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский. По его словам, вызов был шокирующим даже для опытных волонтеров.

"Когда мы зашли внутрь, это был настоящий ужас. Сплошной беспорядок, грязь и вонь. Комнаты захламлены вещами так, что невозможно пройти, а под ногами фекалии животных... И среди всего этого одна живая кошка. Только одна. Других мы нашли уже мертвыми...", — рассказал Залипский о трагическом случае.

По предварительным данным, тело женщины пролежало в квартире примерно два месяца. Кошки, оставшись запертыми без еды, сначала выживали, питаясь телом хозяйки, а потом начали нападать друг на друга.

Загроможденная квартира, где нашли кошку

Единственная выжившая кошка ныне находится на попечении приюта. Волонтеры сообщают, что животное находится в стрессовом состоянии, истощено и испугано, но получило необходимую ветеринарную помощь, вакцинацию и уход. Приют ожидает восстановления кошки, а затем надеется найти для нее новый дом.

Выжившая кошка

Залипский подчеркнул, что эта история должна стать напоминанием всем о важности человеческого внимания.

"В этой истории нет морали. Есть только одна просьба. Если вы живете сами — найдите человека, который будет знать, что вы есть, и в случае беды сможет позаботиться о вас и ваших любимцах. А если рядом с вами живет одинокий сосед — постучите время от времени в его дверь. И, возможно, именно ваше внимание когда-нибудь спасет чью-то жизнь", — призвал Залипский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобный инцидент произошел в этом году в Румынии, где собаки съели в квартире внезапно умершую девушку.