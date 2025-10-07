Любительницу кошек съели домашние любимцы в доме возле Львова

Рубрики
В пригороде Львова, в поселке Брюховичи, обнаружили тело женщины, смерть которой оставалась незамеченной около двух месяцев. Все это время ее пять кошек были закрыты в доме вместе с умершей хозяйкой. К моменту обнаружения только одно животное оставалось живым.
Кошка, которая выживала в замкнутом доме 2 месяца
О жутком событии сообщил основатель приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский. По его словам, вызов был шокирующим даже для опытных волонтеров.
По предварительным данным, тело женщины пролежало в квартире примерно два месяца. Кошки, оставшись запертыми без еды, сначала выживали, питаясь телом хозяйки, а потом начали нападать друг на друга.
Загроможденная квартира, где нашли кошку
Единственная выжившая кошка ныне находится на попечении приюта. Волонтеры сообщают, что животное находится в стрессовом состоянии, истощено и испугано, но получило необходимую ветеринарную помощь, вакцинацию и уход. Приют ожидает восстановления кошки, а затем надеется найти для нее новый дом.
Выжившая кошка
Залипский подчеркнул, что эта история должна стать напоминанием всем о важности человеческого внимания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобный инцидент произошел в этом году в Румынии, где собаки съели в квартире внезапно умершую девушку.