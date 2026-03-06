logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Ледь не осліпла уві сні: москвичка постраждала під час відпочинку в Індонезії
commentss НОВИНИ Всі новини

Ледь не осліпла уві сні: москвичка постраждала під час відпочинку в Індонезії

Отрута в 12 разів сильніша за зміїну: російська туристка на Балі отримала страшні опіки обличчя через дрібну комаху

6 березня 2026, 18:52
Автор:
Недилько Ксения

Відпустка на тропічному острові Балі ледь не закінчилася трагедією для туристки, яка постраждала від контакту з небезпечною місцевою комахою. Дівчина прокинулася від нестерпного болю, виявивши на обличчі яскраві червоні плями та набряки, що з’явилися всього за кілька хвилин.

Ледь не осліпла уві сні: москвичка постраждала під час відпочинку в Індонезії

Росіянку вкусила отруйна комаха. Фото: росЗМІ

Причиною травми став "томкат" — дрібна отруйна комаха, зовні схожа на мураху. Постраждала пригадала, що вночі відчула дискомфорт на шкірі та, не усвідомлюючи небезпеки, розчавила шкідника просто на своєму обличчі.

Ледь не осліпла уві сні: москвичка постраждала під час відпочинку в Індонезії - фото 2

"Вона неосознанно раздавила його, і весь яд опинився на обличчі всього в парі сантиметрів від ока. При потраплянні на слизову оболонку токсин може призвести до втрати зору", — зазначають очевидці інциденту.

Небезпека цієї комахи полягає у речовині, яку вона виділяє при контакті. Йдеться про педерин — надзвичайно агресивну сполуку.

"При контакті томкат виділяє педерин — він у 12 разів токсичніший за отруту кобри. Речовина викликає сильні пухирі, алергію та хімічні опіки".

Досвідчені мандрівники попереджають, що наслідки такої зустрічі можуть бути довготривалими, адже шрами від хімічних опіків часто залишаються на все життя. Туристам в Азії радять бути вкрай обережними: якщо ви відчули комаху на собі, її в жодному разі не можна бити чи чавити — варто лише обережно здути її, щоб уникнути виділення токсину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент РФ Володимир Путін фактично легітимізував ідею дитячих шлюбів, заявивши, що росіянам варто брати приклад із республік Північного Кавказу, де дітей одружують у "достатньо ранньому віці". Про це він сказав під час так званої "Прямої лінії", коментуючи демографічну кризу в Росії, повідомляє Тhe Moscow Times.



