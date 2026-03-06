Отпуск на тропическом острове Бали чуть не закончился трагедией для туристки, пострадавшей от контакта с опасным местным насекомым. Девушка проснулась от невыносимой боли, обнаружив на лице яркие красные пятна и отеки, появившиеся всего за несколько минут.

Россиянку укусило ядовитое животное. Фото: росСМИ

Причиной травмы стал "томкат" — мелкое ядовитое насекомое, внешне похожее на муравья. Пострадавшая вспомнила, что ночью почувствовала дискомфорт на коже и, не осознавая опасности, раздавила вредителя прямо на своем лице.

"Она неосознанно раздавила его, и весь яд очутился на лице всего в паре сантиметров от глаза. При попадании на слизистую токсин может привести к потере зрения", — отмечают очевидцы инцидента.

Опасность этого насекомого заключается в веществе, которое оно выделяет при контакте. Речь идет о педерине — чрезвычайно агрессивном соединении.

"При контакте томкат выделяет педерин — он в 12 раз токсичнее яда кобры. Вещество вызывает сильные волдыри, аллергию и химические ожоги".

Опытные путешественники предупреждают, что последствия такой встречи могут быть продолжительными, ведь шрамы от химических ожогов часто остаются на всю жизнь. Туристам в Азии советуют быть крайне осторожными: если вы почувствовали насекомое на себе, его ни в коем случае нельзя бить или давить — стоит только осторожно сдуть его во избежание выделения токсина.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент РФ Владимир Путин фактически легитимизировал идею детских браков, заявив, что россиянам следует брать пример с республик Северного Кавказа, где детей женят в "достаточно раннем возрасте". Об этом он сказал во время так называемой "Прямой линии", комментируя демографический кризис в России, сообщает The Moscow Times.