Крижана пастка на Дніпрі: двоє чоловіків провалилися під лід
commentss НОВИНИ Всі новини

Крижана пастка на Дніпрі: двоє чоловіків провалилися під лід

У Києві під час скайсерфінгу на Дніпрі чоловік провалився під лід і в критичному стані потрапив до реанімації

26 січня 2026, 17:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У столиці сталася надзвичайна подія на Дніпрі: під час занять скайсерфінгом чоловік провалився під лід і опинився у крижаній воді на значній відстані від берега. За попередніми даними, інцидент стався приблизно за 100 метрів від суші.

Крижана пастка на Дніпрі: двоє чоловіків провалилися під лід

Чоловік провалився під лід у Дніпро

Поки на місце прямували рятувальники, один з очевидців намагався самостійно дістатися до постраждалого, однак також провалився під лід. Його вдалося швидко витягнути муніципальним службам, серйозних травм він не зазнав.

Рятувальники ДСНС прибули зі спеціальним спорядженням та змогли дістати першого чоловіка з води. Після цього його негайно передали бригаді медиків. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення у вкрай важкому стані.

У ДСНС наголошують, що вихід на лід є смертельно небезпечним, якщо його товщина менша за 7 сантиметрів. Рятувальники закликають утриматися від зимових розваг на водоймах та не ризикувати життям заради екстриму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що наслідки російських атак по теплоелектроцентралях і енергетичній системі Києва дедалі частіше вимірюються не зруйнованими об’єктами, а людськими життями. У холодних квартирах без світла і опалення опиняються найбільш вразливі — лежачі хворі, люди з інвалідністю та самотні літні кияни.
Один із таких випадків — 88-річний лежачий чоловік, який повністю залежить від кисневого концентратора. Через відсутність електропостачання апарат не працює, а евакуювати хворого до укриття чи пункту обігріву фізично неможливо. Умови в квартирі — холод і темрява — фактично прирікають людину на повільну смерть. Медики та волонтери наголошують: удари по ТЕЦ і підстанціях не мають жодного вирішального впливу на ситуацію на фронті. Натомість вони безпосередньо б’ють по цивільному населенню, яке не має змоги захиститися або швидко змінити місце перебування. Для людей, залежних від електроживлення медичного обладнання, кожна година без світла — критична.



Джерело: https://t.me/dsns_telegram
