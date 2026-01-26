Ледяная ловушка на Днепре: двое мужчин провалились под лед

В столице произошло чрезвычайное событие на Днепре: на занятиях скайсерфингом мужчина провалился под лед и оказался в ледяной воде на значительном расстоянии от берега. По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 100 метрах от суши.

Пока на место шли спасатели, один из очевидцев пытался самостоятельно добраться до пострадавшего, однако также провалился под лед. Его удалось быстро вытащить муниципальным службам, серьезных травм он не получил.

Спасатели ГСЧС прибыли со специальным снаряжением и смогли достать первого мужчину из воды. После этого его немедленно передали бригаде медиков. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии.

В ГСЧС отмечают, что выход на лед смертельно опасен, если его толщина меньше 7 сантиметров. Спасатели призывают воздержаться от зимних развлечений на водоемах и не рисковать жизнью ради экстрима.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что последствия российских атак по теплоэлектроцентралям и энергетической системе Киева все чаще измеряются не разрушенными объектами, а человеческими жизнями. В холодных квартирах без света и отопления оказываются наиболее уязвимые — лежачие больные, люди с инвалидностью и одинокие пожилые киевляне.

Один из таких случаев – 88-летний лежачий мужчина, который полностью зависит от кислородного концентратора. Из-за отсутствия электроснабжения аппарат не работает, а эвакуировать больного до укрытия или пункта обогрева физически невозможно. Условия в квартире – холод и тьма – фактически обрекают человека на медленную смерть. Медики и волонтеры отмечают: удары по ТЭЦ и подстанциям не оказывают никакого решающего влияния на ситуацию на фронте. Они непосредственно бьют по гражданскому населению, которое не имеет возможности защититься или быстро изменить местонахождение. Для людей, зависимых от электропитания медицинского оборудования, каждый час без света критический.

