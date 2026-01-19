Кривава стрілянина в мерії Чехії: поранено мера, є загиблі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У понеділок, 19 січня, у будівлі міської ради чеського міста Хршібска сталася стрілянина, яка призвела до загибелі людей та численних поранень. Про інцидент повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар.
Стрілянина в мерії Чехії
За офіційними даними, унаслідок нападу загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих — мер міста Ян Махач, а також троє співробітників поліції та троє цивільних осіб.
За словами очевидців, стрілянину вчинили двоє нападників. Один із них, за попередньою інформацією, був місцевим наркозалежним, інший — сином співробітниці міськради. Обидва нападники загинули на місці події.
Міністр внутрішніх справ заявив, що ситуація була надзвичайно серйозною, однак подальшої загрози для населення немає. Після отримання інформації про стрілянину він вирішив особисто виїхати на місце трагедії.
Поліція продовжує розслідування обставин нападу, з’ясовуючи мотиви дій нападників і деталі події. Місцева влада та служби екстреної допомоги працюють із постраждалими та їхніми родинами.