Кровавая стрельба в мэрии Чехии: ранен мэр, есть погибшие

В понедельник, 19 января, в здании городского совета чешского города Хршибска произошла стрельба, повлекшая гибель людей и многочисленные ранения. Об инциденте сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар .

Стрельбище в мэрии Чехии

По официальным данным, в результате нападения погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших — мэр города Ян Махач , а также три сотрудника полиции и три гражданских лица.

По словам очевидцев, стрельбу устроили двое нападающих. Один из них, по предварительной информации, был местным наркозависимым, другой – сыном сотрудницы горсовета. Оба нападавших погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел заявил, что ситуация была очень серьезной, однако дальнейшей угрозы для населения нет. После получения информации о стрельбе он решил лично выехать на место трагедии.

Полиция продолжает расследование обстоятельств нападения, выясняя мотивы действий нападающих и детали происшествия. Местные власти и службы экстренной помощи работают с пострадавшими и их семьями.

