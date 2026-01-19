logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Кровавая стрельба в мэрии Чехии: ранен мэр, есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Кровавая стрельба в мэрии Чехии: ранен мэр, есть погибшие

В чешском городе Хршибска произошла стрельба в здании горсовета — есть погибшие, ранены мэр и полицейские

19 января 2026, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В понедельник, 19 января, в здании городского совета чешского города Хршибска произошла стрельба, повлекшая гибель людей и многочисленные ранения. Об инциденте сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар .

Кровавая стрельба в мэрии Чехии: ранен мэр, есть погибшие

Стрельбище в мэрии Чехии

По официальным данным, в результате нападения погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших — мэр города Ян Махач , а также три сотрудника полиции и три гражданских лица.

По словам очевидцев, стрельбу устроили двое нападающих. Один из них, по предварительной информации, был местным наркозависимым, другой – сыном сотрудницы горсовета. Оба нападавших погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел заявил, что ситуация была очень серьезной, однако дальнейшей угрозы для населения нет. После получения информации о стрельбе он решил лично выехать на место трагедии.

Полиция продолжает расследование обстоятельств нападения, выясняя мотивы действий нападающих и детали происшествия. Местные власти и службы экстренной помощи работают с пострадавшими и их семьями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве недалеко от железнодорожного вокзала произошло смертельное нападение на военнослужащего. По данным следствия, мужчина познакомился с военным вблизи станции метро "Вокзальная", после чего между ними возник конфликт.
Во время ссоры нападавший начал избивать военного. В результате ударов пострадавший упал на землю и потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, злоумышленник снял с него кроссовки, надел их и скрылся с места происшествия. Свою обувь нападающий оставил рядом с потерпевшим. Пострадавший военный госпитализирован, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и решают вопросы правовой квалификации действий нападающего. Продолжается досудебное расследование.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/strelba-urad-chribska.A260119_102638_usti-zpravy_ba
Теги:

Новости

Все новости