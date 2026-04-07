Кінець епохи: помер екснаставник «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу
Кінець епохи: помер екснаставник «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу

Вісім десятиліть футбольної слави: не стало одного з найтитулованіших тренерів світу Мірчі Луческу

7 квітня 2026, 21:19
Недилько Ксения

Світова футбольна спільнота зазнала великої втрати — у віці 80 років пішов із життя видатний румунський фахівець Мірча Луческу. Сумну звістку повідомив спортивний журналіст Емануель Рошу, зазначивши, що причиною смерті стала низка серцевих нападів, які легендарний тренер переніс останнім часом.

Кінець епохи: помер екснаставник «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу

Мірча Луческу. Фото: ФК Динамо Киiв

Мірча Луческу назавжди вписав своє ім’я в історію спорту як один із найуспішніших наставників. За свою тривалу 47-річну кар'єру він пройшов шлях від збірної Румунії до італійського "Інтера", турецького "Галатасарая" та грандів українського футболу.

"Луческу — один із найтитулованіших тренерів за всю історію футболу. За 47 років кар'єри він працював у збірних Румунії та Туреччини, "Інтері", "Галатасараї", "Шахтарі", київському "Динамо"", — підкреслюється в огляді його професійного шляху.

Для українських вболівальників Мірча Луческу став особливою постаттю, оскільки він зумів досягти значних висот як з донецьким "Шахтарем", вигравши Кубок УЄФА, так і з київським "Динамо". Його внесок у розвиток вітчизняного футболу залишається неоціненним, а досвід і стратегічне мислення слугуватимуть прикладом для майбутніх поколінь гравців та тренерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що національна збірна України з футболу опинилася в центрі неприємного інциденту напередодні доленосного матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2026. Як стало відомо від спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, команду зухвало пограбували безпосередньо у готелі, де проживали спортсмени.                                                                                      



