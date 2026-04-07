logo

BTC/USD

68696

ETH/USD

2099.82

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Конец эпохи: умер экс-наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу
commentss НОВОСТИ Все новости

Конец эпохи: умер экс-наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу

Восемь десятилетий футбольной славы: не стало одного из самых титулованных тренеров мира Мирчи Луческу

7 апреля 2026, 21:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мировое футбольное сообщество понесло большую потерю — в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся румынский специалист Мирча Луческу. Печальное известие сообщил спортивный журналист Эмануэль Рошу, отметив, что причиной смерти стал ряд сердечных приступов, которые легендарный тренер перенес в последнее время.

Мирча Луческу. Фото: ФК Динамо Киев

Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю спорта как один из самых успешных наставников. За свою длительную 47-летнюю карьеру он прошел путь от сборной Румынии до итальянского Интера, турецкого Галатасарая и грандов украинского футбола.

"Луческу — один из самых титулованных тренеров за всю историю футбола. За 47 лет карьеры он работал в сборных Румынии и Турции, Интере, Галатасарае, Шахтере, киевском Динамо, подчеркивается в обзоре его профессионального пути.

Для украинских болельщиков Мирча Луческу стал особой фигурой, поскольку сумел достичь значительных высот как с донецким "Шахтером", выиграв Кубок УЕФА, так и с киевским "Динамо". Его вклад в развитие отечественного футбола остается неоценимым, а опыт и стратегическое мышление послужат примером для будущих поколений игроков и тренеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что национальная сборная Украины по футболу оказалась в центре неприятного инцидента в преддверии судьбоносного матча квалификации на Чемпионат мира-2026. Как стало известно от спортивного журналиста Игоря Бурбаса, команду дерзко ограбили непосредственно в гостинице, где проживали спортсмены.                                                                                          



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости