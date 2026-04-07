Конец эпохи: умер экс-наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу

Мировое футбольное сообщество понесло большую потерю — в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся румынский специалист Мирча Луческу. Печальное известие сообщил спортивный журналист Эмануэль Рошу, отметив, что причиной смерти стал ряд сердечных приступов, которые легендарный тренер перенес в последнее время.

Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю спорта как один из самых успешных наставников. За свою длительную 47-летнюю карьеру он прошел путь от сборной Румынии до итальянского Интера, турецкого Галатасарая и грандов украинского футбола.

"Луческу — один из самых титулованных тренеров за всю историю футбола. За 47 лет карьеры он работал в сборных Румынии и Турции, Интере, Галатасарае, Шахтере, киевском Динамо, подчеркивается в обзоре его профессионального пути.

Для украинских болельщиков Мирча Луческу стал особой фигурой, поскольку сумел достичь значительных высот как с донецким "Шахтером", выиграв Кубок УЕФА, так и с киевским "Динамо". Его вклад в развитие отечественного футбола остается неоценимым, а опыт и стратегическое мышление послужат примером для будущих поколений игроков и тренеров.

