Київщину накрило наслідками нічної атаки: загинули люди, сотні евакуйованих

На Київщині після нічної атаки російських військ загинули люди. Удар припав по складських об'єктах поблизу Житомирської траси у Бучанському районі. Точна кількість жертв поки не встановлена – рятувальники та екстрені служби продовжують працювати безпосередньо на місці події.

Вибухи біля Житомирської траси. Фото: з відкритих джерел

Про загибель людей повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, остаточної інформації про кількість загиблих наразі немає.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі у нас немає остаточної інформації про кількість жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях", — заявив чиновник.

Атака також призвела до необхідності термінової евакуації людей із району події. За попередніми даними, звідти вже вивезли понад 200 людей. Серед евакуйованих – діти.

На місці удару триває гасіння пожежі. До ліквідації наслідків залучено рятувальників, поліцейських, медиків та інших екстрених служб. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує дії служб та допомагає постраждалим.

У Київській ОДА підкреслюють, що зараз основне завдання – забезпечити безпеку людей і не допустити нових загроз на тлі робіт, що продовжуються.

Кількість загиблих та інші наслідки атаки можуть уточнюватись у міру завершення рятувальної операції. Влада обіцяє повідомити додаткову інформацію після отримання остаточних даних від екстрених служб.

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