Київщину накрило наслідками нічної атаки: загинули люди, сотні евакуйованих

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Кравцев Сергей
На Київщині після нічної атаки російських військ загинули люди. Удар припав по складських об'єктах поблизу Житомирської траси у Бучанському районі. Точна кількість жертв поки не встановлена – рятувальники та екстрені служби продовжують працювати безпосередньо на місці події.
Вибухи біля Житомирської траси. Фото: з відкритих джерел
Про загибель людей повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, остаточної інформації про кількість загиблих наразі немає.
Атака також призвела до необхідності термінової евакуації людей із району події. За попередніми даними, звідти вже вивезли понад 200 людей. Серед евакуйованих – діти.
На місці удару триває гасіння пожежі. До ліквідації наслідків залучено рятувальників, поліцейських, медиків та інших екстрених служб. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує дії служб та допомагає постраждалим.
У Київській ОДА підкреслюють, що зараз основне завдання – забезпечити безпеку людей і не допустити нових загроз на тлі робіт, що продовжуються.
Кількість загиблих та інші наслідки атаки можуть уточнюватись у міру завершення рятувальної операції. Влада обіцяє повідомити додаткову інформацію після отримання остаточних даних від екстрених служб.
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