Киевщину накрыло последствиями ночной атаки: погибли люди, сотни эвакуированных

В Киевской области после ночной атаки российских войск погибли люди. Удар пришёлся по складским объектам вблизи Житомирской трассы в Бучанском районе. Точное количество жертв пока не установлено – спасатели и экстренные службы продолжают работать непосредственно на месте происшествия.

Взрывы возле Житомирской трассы. Фото: из открытых источников

О гибели людей сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, окончательной информации о числе погибших пока нет.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", — заявил чиновник.

Атака также привела к необходимости срочной эвакуации людей из района происшествия. По предварительным данным, оттуда уже вывезли более 200 человек. Среди эвакуированных – дети.

На месте удара продолжается тушение пожара. К ликвидации последствий привлечены спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы. В Бучанском районе также развернули оперативный штаб, который координирует действия служб и помогает пострадавшим.

В Киевской ОГА подчёркивают, что сейчас основная задача – обеспечить безопасность людей и не допустить новых угроз на фоне продолжающихся работ.

Количество погибших и другие последствия атаки могут уточняться по мере завершения спасательной операции. Власти обещают сообщить дополнительную информацию после получения окончательных данных от экстренных служб.

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