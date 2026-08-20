Київ під прицілом балістики: моніторингові канали закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Військові аналітики попереджають про високу ймовірність повторних ударів балістичним озброєнням по столиці України, оскільки під час попередньої нічної атаки ворог задіяв менше половини накопиченого ракетного арсеналу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Сьогодні протягом дня зберігається критично високий рівень загрози нових масованих обстрілів Києва. За даними спеціалізованих моніторингових ресурсів, нічна повітряна навала загарбників була лише першою частиною спланованого ворогом удару, і російська армія все ще володіє значними резервами для нових пусків.

"Сьогодні російські війська можуть повторно атакувати балістичними ракетами Київ, — застерігають фахівці моніторингової спільноти, аналізуючи залишки боєкомплекту на російських пускових рубежах, — вночі було використано лише 35-40% підготовлених ракет".

Основними мішенями для майбутніх балістичних ударів у столичному регіоні можуть стати ключові вузли життєзабезпечення міста.

"Існує загроза ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у столиці, — наголошують автори повідомлення, закликаючи мешканців до максимальної пильності, — будьмо уважні до тривог!"

У зв'язку з цим киян та гостей міста закликають оперативно реагувати на будь-які сигнали повітряної небезпеки, завчасно дбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час оголошення тривог, оскільки балістичні ракети долітають до цілей за лічені хвилини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Європейський Союз та його міжнародні партнери консолідують зусилля для негайного посилення протибалістичного захисту України, реагуючи на чергову масовану атаку Кремля по мирних містах та критичній інфраструктурі.

Черговий акт масштабного повітряного терору з боку Російської Федерації викликав рішучу реакцію у Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила комбіновані удари агресора, наголосивши, що безсилля окупантів на фронті змушує Кремль воювати з беззбройними людьми.