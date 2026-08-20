Киев под прицелом баллистики: мониторинговые каналы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги

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Недилько Ксения
Военные аналитики предупреждают о высокой вероятности повторных ударов баллистическим вооружением по столице Украины, поскольку во время предыдущей ночной атаки враг задействовал менее половины накопленного ракетного арсенала.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Сегодня в течение дня сохраняется критично высокий уровень угрозы новых массированных обстрелов Киева. По данным специализированных мониторинговых ресуров, ночное воздушное нашествие захватчиков было лишь первой частью спланированного врагом удара, и российская армия все еще обладает значительными резервами для новых пусков.
Основными мишенями для будущих баллистических ударов в столичном регионе могут стать ключевые узлы жизнеобеспечения города.
В этой связи киевлян и гостей города призывают оперативно реагировать на любые сигналы воздушной опасности, заблаговременно заботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях во время объявления тревог, поскольку баллистические ракеты долетают до целей в считанные минуты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Европейский Союз и его международные партнеры консолидируют усилия для немедленного усиления противобаллистической защиты Украины, реагируя на очередную массированную атаку Кремля по мирным городам и критической инфраструктуре.
Очередной акт масштабного воздушного террора со стороны Российской Федерации вызвал решительную реакцию в Брюсселе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила комбинированные удары агрессора, подчеркнув, что бессилие оккупантов на фронте заставляет Кремль воевать с безоружными людьми.