Кібератака на підрядника НБУ: персональні дані клієнтів під загрозою

Ткачова Марія
Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника, яка забезпечує його роботу. У НБУ повідомили, що внаслідок інциденту зловмисники потенційно могли отримати доступ до частини персональних даних користувачів.
Данні клієнтів нумізматичної продукції НБУ
Йдеться про ім’я та прізвище клієнтів, номери телефонів, електронні адреси та адреси доставки замовлень. Водночас у Нацбанку наголошують: реквізити банківських карток та інша фінансова інформація покупців не були скомпрометовані.
У регуляторі підкреслюють, що критичні системи Національного банку працюють у штатному режимі, а сама кібератака не вплинула на функціонування банківської інфраструктури країни. Наразі фахівці з кібербезпеки встановлюють усі обставини інциденту та працюють над ліквідацією його наслідків.
Також триває перевірка обсягів і характеру можливого витоку даних. Про результати розслідування та відновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.