Кібератака на підрядника НБУ: персональні дані клієнтів під загрозою

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника, яка забезпечує його роботу. У НБУ повідомили, що внаслідок інциденту зловмисники потенційно могли отримати доступ до частини персональних даних користувачів.

Йдеться про ім’я та прізвище клієнтів, номери телефонів, електронні адреси та адреси доставки замовлень. Водночас у Нацбанку наголошують: реквізити банківських карток та інша фінансова інформація покупців не були скомпрометовані.

У регуляторі підкреслюють, що критичні системи Національного банку працюють у штатному режимі, а сама кібератака не вплинула на функціонування банківської інфраструктури країни. Наразі фахівці з кібербезпеки встановлюють усі обставини інциденту та працюють над ліквідацією його наслідків.

Також триває перевірка обсягів і характеру можливого витоку даних. Про результати розслідування та відновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що о бсяг готівки в обігу в Україні за підсумками 2025 року зріс на 12,6% і збільшився на 103,9 млрд гривень. Станом на 1 січня 2026 року в обігу перебувало вже 926,3 млрд гривень, повідомила пресслужба Національного банку України.

У НБУ зазначають, що темпи зростання готівки пришвидшилися порівняно з 2024 роком, коли приріст становив 7,6%. Основними чинниками стали відновлення економічної активності, зростання заробітних плат і соціальних виплат, стабільний споживчий попит, а також сповільнення інфляції. Частина економічних операцій, як і раніше, обслуговується саме готівкою. Додатковий вплив мали й безпекові ризики. Посилення ракетних та дронових атак, зокрема на енергетичну й критичну інфраструктуру, стимулює громадян формувати запас готівкової гривні "на чорний день".

