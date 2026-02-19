logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Кібератака на підрядника НБУ: персональні дані клієнтів під загрозою
commentss НОВИНИ Всі новини

Кібератака на підрядника НБУ: персональні дані клієнтів під загрозою

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ тимчасово призупинив роботу через кібератаку на підрядника, внаслідок якої персональні дані клієнтів могли опинитися під загрозою

19 лютого 2026, 16:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника, яка забезпечує його роботу. У НБУ повідомили, що внаслідок інциденту зловмисники потенційно могли отримати доступ до частини персональних даних користувачів.

Кібератака на підрядника НБУ: персональні дані клієнтів під загрозою

Данні клієнтів нумізматичної продукції НБУ

Йдеться про ім’я та прізвище клієнтів, номери телефонів, електронні адреси та адреси доставки замовлень. Водночас у Нацбанку наголошують: реквізити банківських карток та інша фінансова інформація покупців не були скомпрометовані.

У регуляторі підкреслюють, що критичні системи Національного банку працюють у штатному режимі, а сама кібератака не вплинула на функціонування банківської інфраструктури країни. Наразі фахівці з кібербезпеки встановлюють усі обставини інциденту та працюють над ліквідацією його наслідків.

Також триває перевірка обсягів і характеру можливого витоку даних. Про результати розслідування та відновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що обсяг готівки в обігу в Україні за підсумками 2025 року зріс на 12,6% і збільшився на 103,9 млрд гривень. Станом на 1 січня 2026 року в обігу перебувало вже 926,3 млрд гривень, повідомила пресслужба Національного банку України.
У НБУ зазначають, що темпи зростання готівки пришвидшилися порівняно з 2024 роком, коли приріст становив 7,6%. Основними чинниками стали відновлення економічної активності, зростання заробітних плат і соціальних виплат, стабільний споживчий попит, а також сповільнення інфляції. Частина економічних операцій, як і раніше, обслуговується саме готівкою. Додатковий вплив мали й безпекові ризики. Посилення ракетних та дронових атак, зокрема на енергетичну й критичну інфраструктуру, стимулює громадян формувати запас готівкової гривні "на чорний день".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16vRZBXoCh/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новини

Всі новини