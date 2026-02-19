Кибератака на подрядчика НБУ: персональные данные клиентов под угрозой

Рубрики
Ткачова Марія
Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен из-за кибератаки на компанию-подрядчика, которая обеспечивает его работу. В НБУ сообщили, что в результате инцидента злоумышленники потенциально могли получить доступ к части персональных данных пользователей.
Данные клиентов нумизматической продукции НБУ
Речь идет об имени и фамилии клиентов, номерах телефонов, электронных адресах и адресах доставки заказов. В то же время в Нацбанке отмечают: реквизиты банковских карт и другая финансовая информация покупателей не были скомпрометированы.
В регуляторе подчеркивают, что критические системы Национального банка работают в штатном режиме, а сама кибератака не отразилась на функционировании банковской инфраструктуры страны. Специалисты по кибербезопасности устанавливают все обстоятельства инцидента и работают над ликвидацией его последствий.
Также идет проверка объемов и характера возможной утечки данных. О результатах расследования и возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.