Кибератака на подрядчика НБУ: персональные данные клиентов под угрозой

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины временно недоступен из-за кибератаки на компанию-подрядчика, которая обеспечивает его работу. В НБУ сообщили, что в результате инцидента злоумышленники потенциально могли получить доступ к части персональных данных пользователей.

Данные клиентов нумизматической продукции НБУ

Речь идет об имени и фамилии клиентов, номерах телефонов, электронных адресах и адресах доставки заказов. В то же время в Нацбанке отмечают: реквизиты банковских карт и другая финансовая информация покупателей не были скомпрометированы.

В регуляторе подчеркивают, что критические системы Национального банка работают в штатном режиме, а сама кибератака не отразилась на функционировании банковской инфраструктуры страны. Специалисты по кибербезопасности устанавливают все обстоятельства инцидента и работают над ликвидацией его последствий.

Также идет проверка объемов и характера возможной утечки данных. О результатах расследования и возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.

