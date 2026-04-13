Хліб з радіацією міг бути на полицях українців понад 5 років: що відомо

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора розпочала судовий процес щодо повернення державі 190 гектарів землі у Чорнобильській зоні. Мова йде про три ділянки у Вишгородському районі, що мають статус територій відчуження та обов’язкового відселення.

Схема захоплення була реалізована через махінації з реєстрами. Попри те, що земля належала профільному державному органу, її статус незаконно змінили на комунальну власність, після чого передали у користування приватній фірмі.

З 2020 року ці площі, всупереч законодавству, засівали пшеницею та кукурудзою. У прокуратурі наголошують, що така діяльність "становить ризик для життя і здоров’я людей", оскільки вирощування сільгоспкультур у цій зоні без спецдозволів суворо заборонено.

Правоохоронці з'ясували, що реєстратори посилалися на вигадане рішення Поліської районної ради, "якого насправді не існує". Також зловмисники використали старі акти підприємства "Світанок", яке вже ліквідується і не має правонаступників.

Наразі Господарський суд Київської області вже відкрив провадження. Доказова база ґрунтується на низці експертиз, які підтверджують незаконність відчуження. Слідчі дії тривають, аби встановити всіх причетних до афери.

