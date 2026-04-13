logo_ukra

BTC/USD

70765

ETH/USD

2183.57

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Хліб з радіацією міг бути на полицях українців понад 5 років: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Хліб з радіацією міг бути на полицях українців понад 5 років: що відомо

13 квітня 2026, 13:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора розпочала судовий процес щодо повернення державі 190 гектарів землі у Чорнобильській зоні. Мова йде про три ділянки у Вишгородському районі, що мають статус територій відчуження та обов’язкового відселення.

Ілюстративне фото

Схема захоплення була реалізована через махінації з реєстрами. Попри те, що земля належала профільному державному органу, її статус незаконно змінили на комунальну власність, після чого передали у користування приватній фірмі.

З 2020 року ці площі, всупереч законодавству, засівали пшеницею та кукурудзою. У прокуратурі наголошують, що така діяльність "становить ризик для життя і здоров’я людей", оскільки вирощування сільгоспкультур у цій зоні без спецдозволів суворо заборонено.

Правоохоронці з'ясували, що реєстратори посилалися на вигадане рішення Поліської районної ради, "якого насправді не існує". Також зловмисники використали старі акти підприємства "Світанок", яке вже ліквідується і не має правонаступників.

Наразі Господарський суд Київської області вже відкрив провадження. Доказова база ґрунтується на низці експертиз, які підтверджують незаконність відчуження. Слідчі дії тривають, аби встановити всіх причетних до афери.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що майже через чотири десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС науковці вперше отримали переконливі докази міжпоколінного генетичного ефекту радіації. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показало, що у дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС зафіксовано підвищену кількість специфічних мутацій ДНК.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини