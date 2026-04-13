Хлеб с радиацией мог быть на полках украинских магазинов больше 5 лет: что известно

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генпрокурора начала судебный процесс по возвращению государству 190 гектаров земли в Чернобыльской зоне. Речь идет о трех участках в Вышгородском районе, имеющих статус территорий отчуждения и обязательного отселения.

Иллюстративное фото

Схема захвата была реализована из-за махинации с реестрами. Несмотря на то, что земля принадлежала профильному государственному органу, ее статус незаконно изменили в коммунальную собственность, после чего передали в пользование частной фирме.

С 2020 года эти площади вопреки законодательству засевали пшеницей и кукурузой. В прокуратуре отмечают, что такая деятельность "составляет риск для жизни и здоровья людей", поскольку выращивание сельхозкультур в этой зоне без спецразрешений строго запрещено.

Правоохранители выяснили, что регистраторы ссылались на вымышленное решение Полесского районного совета, "которого на самом деле не существует". Также злоумышленники использовали старые акты предприятия "Світанок", которое уже ликвидируется и не имеет правопреемников.

Хозяйственный суд Киевской области уже открыл производство. Доказательная база основывается на ряде экспертиз, подтверждающих незаконность отчуждения. Следственные действия продолжаются, чтобы установить всех причастных к афере.

