Google звинувачують у шпигунстві за людьми

Проти компанії Google подали позов через ймовірне незаконне збирання особистих даних користувачів за допомогою штучного інтелекту Gemini. Позивачі стверджують, що AI-помічник без згоди отримував доступ до приватних повідомлень, електронних листів і вкладень у сервісах Gmail, Chat та Meet.

Google стежить за користувачами

Як повідомляє Bloomberg, проблема виникла після оновлення, коли у жовтні Google автоматично активувала функцію інтеграції Gemini для всіх користувачів. Раніше вона була опціональною і потребувала ручного увімкнення, однак після зміни політики конфіденційності доступ до штучного інтелекту став базовою функцією.

За словами позивачів, після активації система почала самостійно обробляти листи, вкладення, історію чатів і навіть стенограми відеозустрічей, використовуючи їх для "покращення моделей Gemini". Такі дії, на думку заявників, відбувалися без чіткої згоди користувачів, що є порушенням законів про захист приватного життя.

У позові йдеться, що Google "використовує приватну комунікацію людей як тренувальний матеріал для своїх алгоритмів", що може створити ризики витоку конфіденційної інформації, включно з корпоративною або медичною.

Представники компанії наразі не коментують ситуацію, однак раніше Google заявляла, що Gemini працює з урахуванням "високих стандартів безпеки" та не використовує вміст особистих повідомлень для відкритого тренування моделей.

Аналітики зазначають, що справа може стати однією з найгучніших у сфері цифрової конфіденційності, адже Gemini активно інтегрований у всі сервіси Google, і кількість потенційно постраждалих користувачів може вимірюватися мільйонами.

