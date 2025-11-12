Google обвиняют в шпионаже за людьми

Против компании Google подали иск из-за вероятной незаконной уборки личных данных пользователей с помощью искусственного интеллекта Gemini. Истцы утверждают, что AI-помощник без согласия получал доступ к частным сообщениям, электронным письмам и вложениям в сервисах Gmail, Chat и Meet.

Google отслеживает пользователей

Как сообщает Bloomberg, проблема возникла после обновления, когда в октябре Google автоматически активировала функцию интеграции Gemini для всех пользователей. Раньше она была опциональной и нуждалась в ручном включении, однако после изменения политики конфиденциальности доступ к искусственному интеллекту стал базовой функцией.

По словам истцов, после активации система начала самостоятельно обрабатывать письма, вложения, историю чатов и даже стенограммы видеовстреч, используя их для улучшения моделей Gemini. Такие действия, по мнению заявителей, происходили без четкого согласия пользователей, что является нарушением законов о защите частной жизни.

В иске говорится, что Google "использует частную коммуникацию людей как тренировочный материал для своих алгоритмов", что может создать риски утечки конфиденциальной информации, включая корпоративную или медицинскую.

Представители компании пока не комментируют ситуацию, однако ранее Google заявляла, что Gemini работает с учетом "высоких стандартов безопасности" и не использует содержимое личных сообщений для открытой тренировки моделей.

Аналитики отмечают, что дело может стать одним из самых громких в сфере цифровой конфиденциальности, ведь Gemini активно интегрирован во все сервисы Google и количество потенциально пострадавших пользователей может измеряться миллионами.

