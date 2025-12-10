Гончаренко підтверджує замах на Міндіча: які ще деталі розкрив

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив додаткові подробиці щодо замаху на бізнес-партнера Ігоря Коломойського, Вадима Міндіча. За його словами, факт нападу підтверджено надійними джерелами, а подія сталася в ізраїльському місті Герцлія.

Гончаренко про замах на Міндіча

Двоє чоловіків напали на покоївку, яка працювала в будинку неподалік маєтку Міндіча, та завдали їй кілька ножових поранень. Нападників затримали на місці, і нині поліція Ізраїлю проводить розслідування інциденту.

Цікаво, що поранена покоївка раніше працювала у домі самого Коломойського, тож саме через неї бізнесмен і дізнався про замах. Наразі правоохоронці вивчають усі деталі, а українські публічні джерела очікують на офіційні заяви ізраїльської сторони.

Під час засідання Коломойський зробив гучну заяву щодо подій в Ізраїлі. Він повідомив, що 28 листопада там стався замах на його бізнес-партнера Тимура Міндіча. За його словами, нападників уже затримали, а поранення зазнала хатня робітниця. Водночас Коломойський уточнив, що виконавці взагалі переплутали будинок, тому сам Міндіч не постраждав. Однак засідання фактично не просунулось далі: колегія суддів несподівано подала заяву про самовідвід. Причини цього рішення публічно не озвучили. Через це слухання переносять — розгляд справи продовжиться вже завтра, 11 грудня.

