Гончаренко подтверждает покушение на Миндича: какие еще детали раскрыл

Нардеп Алексей Гончаренко обнародовал дополнительные подробности покушения на бизнес-партнера Игоря Коломойского, Вадима Миндича. По его словам, факт нападения подтвержден надежными источниками, а произошедшее произошло в израильском городе Герцлия.

Гончаренко про нападение на Миндича

Двое мужчин напали на горничную, которая работала в доме недалеко от имения Миндича, и нанесли ей несколько ножевых ранений. Нападавших задержали на месте, и сейчас полиция Израиля проводит расследование инцидента.

Интересно, что раненая горничная раньше работала в доме самого Коломойского, поэтому именно из-за нее бизнесмен и узнал о покушении. Сейчас правоохранители изучают все детали, а украинские публичные источники ожидают официальных заявлений израильской стороны.

В среду в суде состоялось очередное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. На этот раз конвойная служба все же смогла подготовить транспорт, и подозреваемого доставили в зал суда без очередных срывов.

Во время заседания Коломойский сделал громкое заявление по поводу событий в Израиле. Он сообщил, что 28 ноября там произошло покушение на его бизнес-партнера Тимура Миндича. По его словам, нападавших уже задержали, а ранения получила домработница. В то же время, Коломойский уточнил, что исполнители вообще перепутали дом, поэтому сам Миндич не пострадал. Однако заседание фактически не продвинулось дальше: коллегия судей неожиданно подала заявление о самоотводе. Причин этого решения публично не озвучили. Поэтому слушания переносят — рассмотрение дела продолжится уже завтра, 11 декабря.

