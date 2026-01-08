Гончаренко описав схему захоплення управління: загроза експорту і армії

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про можливе існування організованих бек-офісів у державних портових компаніях, які, за його словами, поступово перебирають на себе реальний контроль над управлінням морськими портами. Про це він повідомив, коментуючи резонансне інтерв’ю віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, яке політик назвав показовим з точки зору ситуації навколо "захисту" енергетичних та інфраструктурних об’єктів.

Гончаренко про загрозу морському експорту

Гончаренко зазначив, що журналісти не поставили ключових запитань щодо реального стану справ у портовій галузі. За його словами, ще раніше він отримував інформацію про функціонування тіньового управління в українських портах, а тепер, як стверджує депутат, отримав нові підтвердження від джерел на Одещині.

Згідно з цими даними, до організації бек-офісів у портових державних компаніях можуть бути залучені окремі представники міністерств, зокрема особи з прізвищами Кашуба, Лещенко, Глушко, Мормуль та Полторацький. Депутат описує схему як багаторівневу та системну.

Спочатку, за його словами, проводяться внутрішні аудиторські перевірки за участі представників міністерств і адміністрацій морських портів, під час яких фіксуються типові або формальні порушення. Після цього, як стверджує Гончаренко, активізуються старі або навіть давно неактуальні кримінальні провадження за лінією силових структур.

Наступним етапом, за його версією, стає призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника, який не здатен або не має можливості протистояти тиску з боку міністерських структур та силовиків. У підсумку відбувається заміна керівництва на формальне, тоді як реальний контроль над фінансовими та управлінськими процесами переходить до бек-офісу.

Гончаренко наголосив, що морський експорт є критично важливим для країни, оскільки саме він забезпечує надходження ресурсів, які дозволяють утримувати, забезпечувати та озброювати українське військо. Він попередив, що у разі повторення сценаріїв, які, за його словами, вже мали місце в інших стратегічних державних компаніях, наслідки для держави можуть бути критичними.

Нагадуєсо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тлі зростання курсу іноземних валют в Україні знову почала поширюватися паніка навколо гривні. Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" звернув увагу, що інформацію про подорожчання долара та євро активно підхоплюють медіа, що може спровокувати масові походи людей до банків та обмінників.