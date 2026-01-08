logo

Гончаренко описал схему захвата управления: угроза экспорта и армии
Гончаренко описал схему захвата управления: угроза экспорта и армии

Народный депутат заявил о возможной организации бэк-офисов в портовых госкомпаниях и предупредил, что контроль над морским экспортом может оказаться под угрозой

8 января 2026, 14:51
Автор:
Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о возможном существовании организованных бэк-офисов в государственных портовых компаниях, которые, по его словам, постепенно берут на себя реальный контроль над управлением морскими портами. Об этом он сообщил, комментируя резонансное интервью вице-премьер-министра Алексея Кулебы, которое политик назвал показательным с точки зрения ситуации вокруг "защиты" энергетических и инфраструктурных объектов.

Гончаренко описал схему захвата управления: угроза экспорта и армии

Гончаренко про угрозу морскому экспорту

Гончаренко отметил, что журналисты не задали ключевых вопросов относительно реального положения дел в портовой отрасли. По его словам, еще раньше он получал информацию о функционировании теневого управления в украинских портах, а теперь, как утверждает депутат, получил новые подтверждения источников в Одесской области.

Согласно этим данным, в организацию бэк-офисов в портовых государственных компаниях могут быть привлечены отдельные представители министерств, в частности лица с фамилиями Кашуба, Лещенко, Глушко, Мормуль и Полторацкий. Депутат описывает схему как многоуровневую и системную.

Первоначально, по его словам, проводятся внутренние аудиторские проверки с участием представителей министерств и администраций морских портов, в ходе которых фиксируются типовые или формальные нарушения. После этого, как утверждает Гончаренко, активизируются старые или даже давно неактуальные уголовные производства по линии силовых структур.

Следующим этапом, по его версии, становится назначение временно исполняющего обязанности руководителя, не способного или не имеющего возможности противостоять давлению со стороны министерских структур и силовиков. В итоге происходит замена руководства формальным, тогда как реальный контроль над финансовыми и управленческими процессами переходит к бэк-офису.

Гончаренко подчеркнул, что морской экспорт критически важен для страны, поскольку именно он обеспечивает поступление ресурсов, позволяющих удерживать, обеспечивать и вооружать украинское войско. Он предупредил, что в случае повторения сценариев, по его словам, уже имевших место в других стратегических государственных компаниях, последствия для государства могут быть критическими.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне роста курса иностранных валют в Украине снова начала распространяться паника вокруг гривны. Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" обратил внимание, что информацию о подорожании доллара и евро активно подхватывают медиа, что может спровоцировать массовые походы людей в банки и обменники.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
