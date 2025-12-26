logo_ukra

Фобія у скарбничку: на горі Захар Беркут зупинився підйомник – рятувальники знімають людей
Фобія у скарбничку: на горі Захар Беркут зупинився підйомник – рятувальники знімають людей

Понад 80 людей застрягло на крісельному підйомнику в горах

26 грудня 2025, 13:39
Автор:
Недилько Ксения

На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС: станом на 13.10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини.

Роботи тривають. 

                                                                                                                                            

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві на Подолі столична прокуратура зробила ревізію Колеса огляду та тепер через суд наполягає на закритті даного атракціону через аварійний стан.                    

Олядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Зокрема, зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи.

Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.

"Відтак в рамках досудового розслідування, яке наразі триває, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації. Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном", – наголосили у прокуратурі.



