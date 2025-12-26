Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Фобия в копилку: на горе Захар Беркут остановился подъемник – спасатели снимают людей

На месте работают горные спасатели ГСЧС: по состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка.

Работы продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве на Подоле столичная прокуратура произвела ревизию Колеса осмотра и теперь через суд настаивает на закрытии данного аттракциона из-за аварийного состояния.

Складом аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности, зафиксировано, что у деревянных брусьев признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.

Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.

"Поэтому в рамках продолжающегося досудебного расследования Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса осмотра с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предупредить возможные негативные последствия пользования аттракционом", — подчеркнули в прокуратуре.