Фобия в копилку: на горе Захар Беркут остановился подъемник – спасатели снимают людей

Недилько Ксения
Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
На месте работают горные спасатели ГСЧС: по состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка.
Работы продолжаются.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве на Подоле столичная прокуратура произвела ревизию Колеса осмотра и теперь через суд настаивает на закрытии данного аттракциона из-за аварийного состояния.
Складом аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности, зафиксировано, что у деревянных брусьев признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги.
Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.
"Поэтому в рамках продолжающегося досудебного расследования Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса осмотра с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предупредить возможные негативные последствия пользования аттракционом", — подчеркнули в прокуратуре.