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Фінальне засідання: суд призначив вирок вбивці Ірини Фаріон

Суд розкрив подробиці вбивства Фаріон у Львові: що присудили Зінченку

1 жовтня 2026, 15:32
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Недилько Ксения

Сьогодні, 1 жовтня у Львові відбулося винесення вироку щодо  резонансного вбивства громадської діячки Ірини Фаріон у Львові, де відкрилися нові обставини трагедії, що сталася влітку 2024 року. Матеріали справи чітко описують підготовку та технічні характеристики знаряддя злочину, яке використав нападник.

Фінальне засідання: суд призначив вирок вбивці Ірини Фаріон

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Зінченко взяв зброю, перероблену саморобними способами з пістолета", — наголосили в судовому засіданні. Експертиза підтвердила, що за своїми характеристиками цей засіб ураження був "конструктивно схожий із конструкцією пістолета Макарова".

Фінальне засідання: суд призначив вирок вбивці Ірини Фаріон - фото 2

Слідство детально відтворило щохвилинний таймінг подій 19 липня 2024 року, коли підозрюваний прибув до будинку жертви на вулиці Масарика, заздалегідь сховавши зброю біля дитячого майданчика. Безпосередній напад відбувся у проміжку між 19:21 та 19:22. Обвинувачений оперативно скоротив дистанцію, наблизившись до жінки впритул — приблизно на два метри.

Суддя підкреслив, що хлопець діяв із прямим умислом "з мотивів національної нетерпливості". У цей момент він "здійснив один прицільний постріл в життєво важливий орган головного рівня". Куля калібру 9х18 мм спричинила несумісні з життям пошкодження черепа та руйнування тканин правої півкулі мозку, що призвело до геморагічного шоку. Лікарі кілька днів виборювали життя потерпілої, проте "унаслідок спричинених тілесних ушкоджень Фаріон померла о 23:20 того ж дня".

Попри масив зібраних доказів та результати експертиз, позиція підсудного залишається незмінною. Хлопець обрав тактику повного невизнання та мовчання.

"В судовому засіданні обвинувачений Зінченко всі звинувачення катерично заперечив", — зазначається у протоколі засідання. Окрім цього, фігурант офіційно заявив, що "цивільного позову не визнає", відмовляючись від будь-яких матеріальних відшкодувань родині загиблої.

Загалом, демонструючи повну закритість перед судовим слідством, "обвинувачений Зінченко чотири рази відмовився давати показання" протягом усього процесу розгляду справи.

За 5 годин судового засідання суд оголосив вирок Вʼячеславу Зінченку — довічне увʼязнення за убивство Ірини Фаріон. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаному з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як у Львові прощалися з Іриною Фаріон.




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