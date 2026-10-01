Фінальне засідання: суд призначив вирок вбивці Ірини Фаріон

Сьогодні, 1 жовтня у Львові відбулося винесення вироку щодо резонансного вбивства громадської діячки Ірини Фаріон у Львові, де відкрилися нові обставини трагедії, що сталася влітку 2024 року. Матеріали справи чітко описують підготовку та технічні характеристики знаряддя злочину, яке використав нападник.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Зінченко взяв зброю, перероблену саморобними способами з пістолета", — наголосили в судовому засіданні. Експертиза підтвердила, що за своїми характеристиками цей засіб ураження був "конструктивно схожий із конструкцією пістолета Макарова".

Слідство детально відтворило щохвилинний таймінг подій 19 липня 2024 року, коли підозрюваний прибув до будинку жертви на вулиці Масарика, заздалегідь сховавши зброю біля дитячого майданчика. Безпосередній напад відбувся у проміжку між 19:21 та 19:22. Обвинувачений оперативно скоротив дистанцію, наблизившись до жінки впритул — приблизно на два метри.

Суддя підкреслив, що хлопець діяв із прямим умислом "з мотивів національної нетерпливості". У цей момент він "здійснив один прицільний постріл в життєво важливий орган головного рівня". Куля калібру 9х18 мм спричинила несумісні з життям пошкодження черепа та руйнування тканин правої півкулі мозку, що призвело до геморагічного шоку. Лікарі кілька днів виборювали життя потерпілої, проте "унаслідок спричинених тілесних ушкоджень Фаріон померла о 23:20 того ж дня".

Попри масив зібраних доказів та результати експертиз, позиція підсудного залишається незмінною. Хлопець обрав тактику повного невизнання та мовчання.

"В судовому засіданні обвинувачений Зінченко всі звинувачення катерично заперечив", — зазначається у протоколі засідання. Окрім цього, фігурант офіційно заявив, що "цивільного позову не визнає", відмовляючись від будь-яких матеріальних відшкодувань родині загиблої.

Загалом, демонструючи повну закритість перед судовим слідством, "обвинувачений Зінченко чотири рази відмовився давати показання" протягом усього процесу розгляду справи.

За 5 годин судового засідання суд оголосив вирок Вʼячеславу Зінченку — довічне увʼязнення за убивство Ірини Фаріон. Його звинувачують в умисному вбивстві особи, пов'язаному з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як у Львові прощалися з Іриною Фаріон.



