Финальное заседание: суд назначил приговор убийце Ирины Фарион

Сегодня, 1 октября, во Львове состоялось вынесение приговора о резонансном убийстве общественного деятеля Ирины Фарион во Львове , где открылись новые обстоятельства трагедии, произошедшей летом 2024 года. Материалы дела четко описывают подготовку и технические характеристики орудия преступления, используемого нападающим.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Зинченко взял оружие, переделанное самодельными способами из пистолета", — подчеркнули в судебном заседании. Экспертиза подтвердила, что по своим характеристикам это средство поражения было "конструктивно схоже с конструкцией пистолета Макарова".

Следствие подробно воспроизвело ежеминутный тайминг событий 19 июля 2024 года, когда подозреваемый прибыл в дом жертвы на улице Масарика, заранее спрятав оружие у детской площадки. Непосредственное нападение произошло в промежутке между 19:21 и 19:22. Обвиняемый оперативно сократил дистанцию, приблизившись к женщине вплотную – примерно на два метра.

Судья подчеркнул, что парень действовал с прямым умыслом "по мотивам национальной нетерпимости". В этот момент он произвел один прицельный выстрел в жизненно важный орган главного уровня. Пуля калибра 9х18 мм повлекла за собой несовместимые с жизнью повреждения черепа и разрушение тканей правого полушария мозга, что привело к геморрагическому шоку. Врачи несколько дней боролись за жизнь потерпевшей, однако "в результате причиненных телесных повреждений Фарион умерла в 23:20 того же дня".

Несмотря на массив собранных доказательств и результаты экспертиз, позиция подсудимого остается неизменной. Парень избрал тактику полного непризнания и молчания.

"В судебном заседании обвиняемый Зинченко все обвинения катерически возразил", — говорится в протоколе заседания. Кроме того, фигурант официально заявил, что "гражданского иска не признает", отказываясь от каких-либо материальных возмещений семье погибшей.

В общем, демонстрируя полную закрытость перед судебным следствием, "обвиняемый Зинченко четырежды отказался давать показания" в течение всего процесса рассмотрения дела.

Через 5 часов судебного заседания суд объявил приговор Вячеславу Зинченко — пожизненное заключение за убийство Ирины Фарион. Его обвиняют в умышленном убийстве лица, связанном с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном владении огнестрельным оружием.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как во Львове прощались с Ириной Фарион.



