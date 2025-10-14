Фальшиві БАДи продавали в Україні пенсіонерам та людям із серйозними захворюваннями

У Києві викрили групу осіб, які продавали фальшиві БАДи під виглядом державної програми. У ході розслідування про підозру повідомили чотирьом мешканцям м. Києва у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).

БАДи. Ілюстративне фото

У Службі безпеки України повідомили, що за даними слідства, мешканець Києва у 2022 році створив та очолив організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. До складу угруповання він залучив трьох знайомих — двох жінок та чоловіка.

“Для прикриття протиправної діяльності зловмисники використовували товариство з обмеженою відповідальністю, від імені якого замовляли виготовлення БАДів на потужностях іншого підприємства. Насправді продукція не містила заявлених компонентів, але реалізовувалася під вигаданою торговельною назвою”, — повідомили в СБУ.

Зловмисники орендували офіс у бізнес-центрі Києва. З офісу систематично телефонували потенційним покупцям, якими були переважно особи похилого віку та люди із серйозними захворюваннями.

Підозрювані позиціювали себе як кваліфіковані фахівці у медичній галузі, запевняли у “чудодійних” властивостях засобів та пропонували придбати їх нібито в межах державної програми “Підтримка”.

“Отримавши замовлення, аферисти надсилали “препарати” поштою, а кошти потерпілих перераховували на підконтрольні рахунки. На цей час доведено шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тис. грн. Додатково перевіряється причетність групи до ошукання ще понад 80 осіб на загальну суму близько 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Прокурори звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який препарат радять лікарі для полегшення симптомів застуди та кашлю.