Фальшиві БАДи продавали в Україні пенсіонерам та людям із серйозними захворюваннями

У Києві викрили групу осіб, які продавали фальшиві БАДи під виглядом державної програми. У ході розслідування про підозру повідомили чотирьом мешканцям м. Києва у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).
У Службі безпеки України повідомили, що за даними слідства, мешканець Києва у 2022 році створив та очолив організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. До складу угруповання він залучив трьох знайомих — двох жінок та чоловіка.
Зловмисники орендували офіс у бізнес-центрі Києва. З офісу систематично телефонували потенційним покупцям, якими були переважно особи похилого віку та люди із серйозними захворюваннями.
Підозрювані позиціювали себе як кваліфіковані фахівці у медичній галузі, запевняли у “чудодійних” властивостях засобів та пропонували придбати їх нібито в межах державної програми “Підтримка”.
Прокурори звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
