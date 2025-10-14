Фальшивые БАДы продавали в Украине пенсионерам и людям с серьезными заболеваниями

Рубрики
В Киеве разоблачили группу лиц, продававших фальшивые БАДы под видом государственной программы. В ходе расследования о подозрении сообщили четырем жителям г. Киева в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
В Службе безопасности Украины сообщили, что, по данным следствия, житель Киева в 2022 году создал и возглавил организованную группу с целью завладения денежными средствами граждан путем обмана. В состав группировки он привлек трех знакомых – двух женщин и мужчину.
Злоумышленники арендовали офис в бизнес-центре Киева. Из офиса систематически звонили потенциальным покупателям, которыми были преимущественно пожилые люди и люди с серьезными заболеваниями.
Подозреваемые позиционировали себя как квалифицированные специалисты в медицинской отрасли, уверяли в "чудодейственных" свойствах средств и предлагали приобрести их якобы в рамках государственной программы "Поддержка".
Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
