Фальшивые БАДы продавали в Украине пенсионерам и людям с серьезными заболеваниями

В Киеве разоблачили группу лиц, продававших фальшивые БАДы под видом государственной программы. В ходе расследования о подозрении сообщили четырем жителям г. Киева в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

БАДы. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что, по данным следствия, житель Киева в 2022 году создал и возглавил организованную группу с целью завладения денежными средствами граждан путем обмана. В состав группировки он привлек трех знакомых – двух женщин и мужчину.

"Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники использовали общество с ограниченной ответственностью, от имени которого заказывали изготовление БАДов на мощностях другого предприятия. На самом деле продукция не содержала заявленные компоненты, но реализовывалась под вымышленным торговым названием", — сообщили в СБУ.

Злоумышленники арендовали офис в бизнес-центре Киева. Из офиса систематически звонили потенциальным покупателям, которыми были преимущественно пожилые люди и люди с серьезными заболеваниями.

Подозреваемые позиционировали себя как квалифицированные специалисты в медицинской отрасли, уверяли в "чудодейственных" свойствах средств и предлагали приобрести их якобы в рамках государственной программы "Поддержка".

"Получив заказ, аферисты присылали "препараты" по почте, а средства пострадавших перечисляли на подконтрольные счета. В настоящее время доказано шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 100 тыс. грн. Дополнительно проверяется причастность группы к обману еще более 80 человек на общую сумму около 1 млн грн", — говорится в сообщении.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

