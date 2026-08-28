Епоха, що відійшла у вічність: у віці 89 років помер найстарший чинний монарх Європи

У віці 89 років пішов із життя король Норвегії Гаральд V, який мав статус найстаршого керівного монарха сучасної Європи. Про це йдеться в офіційній заяві королівського двору. Його серце зупинилося вранці 28 серпня в Національній лікарні Осло.

Король Норвегії Гаральд V. Фото з відкритих джерел

Уся Норвегія занурилася в глибоку жалобу через втрату свого улюбленого лідера, який очолював державу з 1991 року. Життя правителя обірвалося після ускладнень, спричинених гемолітичною анемією та інфекцією. Стан здоров'я Його Величності стрімко погіршувався протягом останнього тижня, змусивши родину скасувати всі публічні плани.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Його Величності короля Гаральда", — йдеться в екстреному комюніке, яке оприлюднив королівський палац.

Представники монаршої родини уточнили:

"Король Гаральд мирно відійшов у вічність у п'ятницю, 28 серпня, о 06:35 ранку в університетській клініці Ріксхоспіталет".

Трагічна звістка миттєво відгукнулася болем у серцях громадян, які вже почали приносити квіти до королівської резиденції в Осло. Очільник уряду країни також оперативно відреагував на звістку про смерть голови держави.

"Ціла нація зараз у жалобі, — наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який терміново скасував свій закордонний візит. Політик також додав: — З неймовірним сумом я зустрів новину про те, що Його Величність залишив цей світ, і весь наш народ розділяє цей страшний біль разом із королівською родиною".

Гаральд V увійшов до історії як справді народний реформатор, який модернізував королівські традиції та завжди залишався близьким до простих людей. Новим очільником держави тепер стане його 53-річний син — кронпринц Гокон, який упродовж останніх тижнів хвороби батька вже виконував обов'язки регента.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у США померла Доллі Партон — одна з найвідоміших співачок, авторок пісень та актрис в історії кантрі-музики. Артистка пішла з життя 25 серпня у Нешвілі у віці 80 років. Про це повідомила її родина.