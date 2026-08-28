Эпоха, что ушла в вечность: в возрасте 89 лет умер старейший действующий монарх Европы

В возрасте 89 лет ушел из жизни король Норвегии Гаральд V , имевший статус старейшего руководящего монарха современной Европы. Об этом говорится в официальном заявлении королевского двора. Его сердце остановилось утром 28 августа в Национальной больнице Осло.

Король Норвегии Гаральд V. Фото из открытых источников

Вся Норвегия погрузилась в глубокий траур из-за потери своего любимого лидера, возглавлявшего государство с 1991 года. Жизнь правителя оборвалась после осложнений, вызванных гемолитической анемией и инфекцией. Состояние здоровья Его Величества стремительно ухудшалось за последнюю неделю, заставив семью отменить все публичные планы.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти Его Величества короля Гаральда", — говорится в экстренном коммюнике, обнародованном королевским дворцом.

Представители монаршей семьи уточнили:

"Король Гаральд мирно отошел в вечность в пятницу, 28 августа, в 06:35 утра в университетской клинике Риксхоспиталет".

Трагическое известие мгновенно отозвалось болью в сердцах граждан, которые уже начали приносить цветы в королевскую резиденцию в Осло. Глава правительства страны также оперативно отреагировал на известие о смерти главы государства.

"Целая нация сейчас в трауре, — подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, срочно отменивший свой заграничный визит. Политик также добавил: — С невероятной грустью я встретил новость о том, что Его Величество покинул этот мир, и весь наш народ разделяет эту страшную боль вместе с королевской семьей".

Гаральд V вошел в историю как действительно народный реформатор, который модернизировал королевские традиции и всегда оставался близким простым людям. Новым главой государства теперь станет его 53-летний сын — кронпринц Гокон, который в последние недели болезни отца уже исполнял обязанности регента.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США умерла Долли Партон — одна из самых известных певиц, авторов песен и актрис в истории кантри-музыки. Артистка ушла из жизни 25 августа в Нэшвилле в возрасте 80 лет. Об этом сообщила ее семья.