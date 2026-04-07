Дворічна дитина у Львові прожила всю зиму з батарейкою у стравоході: що сталося далі
Дворічна дитина у Львові прожила всю зиму з батарейкою у стравоході: що сталося далі

Хірургічне диво у Львові: медики вилучили літієву батарейку, що вросла у тканини дитини за зиму

7 квітня 2026, 20:17
Недилько Ксения

У Львові хірурги Дитячої Лікарні Святого Миколая врятували дворічну Софійку, яка протягом трьох місяців жила з літієвою батарейкою, що застрягла в її стравоході. Батьки помітили погіршення стану дитини ще наприкінці осені, проте тривалий час медики не могли встановити правильний діагноз, лікуючи дівчинку від інфекцій та навіть глистів. Лише на початку весни, коли з’явилися критичні симптоми — блювання та свистяче дихання — рентген виявив сторонній предмет діаметром 2,5 см.

Ситуація була вкрай небезпечною: навколо батарейки вже почалися незворотні зміни слизової оболонки. Набряк та тканини, що розрослися, фактично "замурували" небезпечний предмет у стравоході.

"Батарейка була щільно зафіксована, а будь-яка маніпуляція могла призвести до перфорації стравоходу, тобто його розриву", — зазначають медики, описуючи складність втручання.

Завдяки майстерності команди хірургів у складі Володимира Федуся, Дениса Коноплицького та Дмитра Грицака, стороннє тіло вдалося безпечно вилучити. Попри успішне завершення операції, дівчинка все ще перебуває під наглядом фахівців через загрозу ускладнень.

"Медики пильно стежать, чи не виникне звуження стравоходу в місці ушкодження — це одне з найпоширеніших ускладнень у подібних випадках. Поки що Софійка змушена харчуватися лише блендерованою їжею", — повідомляють у лікарні.

Через місяць дитині проведуть контрольну діагностику, щоб перевірити процес відновлення пошкоджених тканин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська звернула увагу на небезпечну тенденцію використання препарату Ozempic (семаглутид) не за призначенням. Поки в Україні засіб стає "вірусним" методом боротьби із зайвою вагою, у США виробник Novo Nordisk та інші фармгіганти вже стикнулися з масовими судовими претензіями від пацієнтів.



