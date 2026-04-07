commentss НОВОСТИ Все новости

Двухлетний ребенок во Львове прожил всю зиму с батарейкой в пищеводе: что произошло дальше

Хирургическое чудо во Львове: медики изъяли литиевую батарейку, вросшую в ткани ребенка за зиму

7 апреля 2026, 20:17
Недилько Ксения

Во Львове хирурги Детской Больницы Святого Николая спасли двухлетнюю Софийку, которая в течение трех месяцев жила с литиевой батарейкой, застрявшей в ее пищеводе. Родители заметили ухудшение состояния ребенка еще в конце осени, однако долго медики не могли установить правильный диагноз, леча девочку от инфекций и даже глистов. Лишь в начале весны, когда появились критические симптомы – рвота и свистящее дыхание – рентген обнаружил посторонний предмет диаметром 2,5 см.

Батарейка в пищеводе ребенка

Ситуация была крайне опасна: вокруг батарейки уже начались необратимые изменения слизистой. Разросшиеся отек и ткани фактически "замуровали" опасный предмет в пищеводе.

"Батарейка была плотно зафиксирована, а любая манипуляция могла привести к перфорации пищевода, то есть к его разрыву", — отмечают медики, описывая сложность вмешательства.

Благодаря мастерству команды хирургов в составе Владимира Федуся, Дениса Коноплицкого и Дмитрия Грицака, инородное тело удалось безопасно изъять. Несмотря на успешное завершение операции, девочка все еще находится под наблюдением специалистов из-за угрозы осложнений.

"Медики внимательно следят, не возникнет ли сужение пищевода в месте повреждения – это одно из самых распространенных осложнений в подобных случаях. Пока что Софийка вынуждена питаться только блендерированной едой", — сообщают в больнице.

Через месяц ребенку будет проведена контрольная диагностика, чтобы проверить процесс восстановления поврежденных тканей.

Двухлетний ребенок во Львове прожил всю зиму с батарейкой в пищеводе: что произошло дальше

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известная врач-инфекционист Ольга Голубовская обратила внимание на опасную тенденцию использования препарата Ozempic (семаглутид) не по назначению. Пока в Украине средство становится "вирусным" методом борьбы с лишним весом, в США производитель Novo Nordisk и другие фармгиганты уже столкнулись с массовыми претензиями от пациентов.



