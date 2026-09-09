logo_ukra

BTC/USD

78206

ETH/USD

2464.11

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Дрон ледь не збив літак Зеленського: прем’єр Норвегії розповів про небезпечний інцидент
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрон ледь не збив літак Зеленського: прем’єр Норвегії розповів про небезпечний інцидент

Прем’єр Норвегії заявив, що літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови.

9 вересня 2026, 21:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Літак, на борту якого президент України Володимир Зеленський прямував до Норвегії, ледь не зіткнувся з дроном під час вильоту з Молдови. Про це 9 вересня заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в коментарі громадському мовнику NRK.

Дрон ледь не збив літак Зеленського: прем’єр Норвегії розповів про небезпечний інцидент

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами норвезького прем’єра, інцидент стався у вівторок 8 вересня, коли літак Зеленського готувався залишити територію Молдови.

"Його літак мало не збив дрон, коли він збирався злетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається", — сказав Стере.

Норвезький прем’єр не уточнив обставин інциденту. Зокрема, Стере не повідомив, звідки отримав цю інформацію, де саме перебував безпілотник та наскільки близько він наблизився до літака президента України.

Зеленський прибув до Норвегії для участі в похороні короля Гаральда V. У середу український президент разом з іншими главами держав пройшов у центрі Осло за труною монарха. Після завершення церемонії Зеленський залишив Норвегію.

Під час візиту українського президента важливе місце у переговорах із норвезькою стороною мала посісти тема протиповітряної оборони України. Ще напередодні Стере заявляв, що планує зустрітися із Зеленським для обговорення цього питання. Сам Зеленський повідомив, що під час перебування в Норвегії також відбудуться переговори з компаніями, які беруть участь в ініціативі Freyja. Йдеться про роботу над створенням європейської системи протиракетної оборони.

Раніше портал "Коментарі" писали, що після інциденту з дронами біля аеропорту Лейпциг/Галле влада Німеччини має намір посилити розвідувальну співпрацю з Києвом і отримати право на більш жорсткі операції у відповідь.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiys-plane-almost-hit-by-drone-tuesday-norway-pm-says-2026-09-09/?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новини

Всі новини