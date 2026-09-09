Дрон едва не сбил самолет Зеленского: премьер Норвегии рассказал об опасном инциденте

Самолет, на борту которого президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Норвегию, едва не столкнулся с дроном во время вылета из Молдовы. Об этом 9 сентября заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в комментарии общественному вещателю NRK.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам норвежского премьера, инцидент произошел во вторник, 8 сентября, когда самолет Зеленского готовился покинуть территорию Молдовы.

"Его самолет чуть не сбил дрон, когда он собирался взлететь из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается", — сказал Стере.

Норвежский премьер не уточнил обстоятельства инцидента. В частности, Стере не сообщил, откуда получил эту информацию, где находился беспилотник и насколько близко он приблизился к самолету президента Украины.

Зеленский прибыл в Норвегию для участия в похоронах короля Гаральда V. В среду украинский президент вместе с другими главами государств прошел в центре Осло за гробом монарха. После завершения церемонии Зеленский покинул Норвегию.

В ходе визита украинского президента важное место в переговорах с норвежской стороной должна была занять тема противовоздушной обороны Украины. Еще накануне Стере заявлял, что намерен встретиться с Зеленским для обсуждения этого вопроса. Сам Зеленский сообщил, что в ходе пребывания в Норвегии также состоятся переговоры с компаниями, участвующими в инициативе Freyja. Речь идет о работе над созданием европейской системы противоракетной обороны.

Ранее портал "Комментарии" писали, что после инцидента с дронами возле аэропорта Лейпциг/Галле власти Германии намерены усилить разведывательное сотрудничество с Киевом и получить право на более жесткие ответные операции.