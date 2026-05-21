Діти з тяжкими травмами через електросамокати: медики б’ють на сполох

З настанням тепла та літніх канікул в Україні стрімко збільшилася кількість неповнолітніх, які зазнають серйозних ушкоджень під час їзди на двоколісному транспорті. Наразі електросамокати стали головним чинником небезпеки для малечі та підлітків.

"Саме в період літніх канікул і тепла різко зростає кількість травм, пов’язаних з електросамокатами, мотоциклами, велосипедами та іншим колісним транспортом", — констатують у НДСЛ "Охматдит". Медики додають, що "до 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту — це діти з важкими травмами".

Фахівці наголошують, що такі інциденти на дорозі мають вкрай складний характер через велику швидкість сучасних гаджетів. Організм дитини просто не здатний витримати подібну силу зіткнення чи падіння.

"Падіння з електросамокатів чи інших засобів пересування на високій швидкості — це високоенергетична травма", — пояснює завідувач травмпункту Олександр Мухопад. За його словами, "організм дитини фізіологічно не пристосований до таких навантажень і механізмів удару", тому "навіть на перший погляд “звичайне” падіння на швидкості може призвести до тяжких ушкоджень: переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органов".

Лікарі дедалі частіше змушені лікувати не поодинокі забиття чи переломи кінцівок, а комплексні поєднані політравми. Йдеться про ушкодження внутрішніх органів черевної порожнини та грудної клітки, що вимагає тривалого відновлення.

"Серед постраждалих внаслідок падінь із самокатів чи ДТП за їхньої участі щодня є важкі пацієнти, які потребують термінового хірургічного втручання", — зазначає завідувач відділення Emergency Сергій Клименко. Лікар застерігає, що "найнебезпечнішими є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження", і з прикрістю констатує: "На жаль, вже зафіксований перший летальний випадок".

Головним рушієм такої сумної статистики залишається ігнорування елементарного захисту. Діти катаються без шоломів, стають на один девайс по кілька осіб та виїжджають на смуги руху автомобілів.

"Поки питання пересування на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах, не врегульоване на законодавчому рівні, батькам варто особливо уважно ставитися до дозвілля дітей", — наголошують в Охматдиті, закликаючи дорослих пам'ятати, що "одна необачна поїздка може змінити життя назавжди". Наостанок медики нагадали: "Літні спогади мають бути про канікули, друзів і відпочинок, а не про лікарняну палату" .

