Дети с тяжелыми травмами из-за электросамокатов: медики бьют тревогу

С наступлением тепла и летних каникул в Украине стремительно увеличилось количество несовершеннолетних, которые испытывают серьезные повреждения во время езды на двухколесном транспорте. В настоящее время электросамокаты стали главным фактором опасности для малышей и подростков.

"Именно в период летних каникул и тепла резко возрастает количество травм, связанных с электросамокатами, мотоциклами, велосипедами и другим колесным транспортом", — констатируют в НДСЛ "Охматдет". Медики добавляют, что "до 30% обращений в отделение экстренной медицинской помощи и травмпункта – это дети с тяжелыми травмами".

Специалисты отмечают, что такие инциденты на дороге носят крайне сложный характер из-за большой скорости современных гаджетов. Организм ребенка просто не способен выдержать подобную силу столкновения или падения.

"Падение с электросамокатов или других средств передвижения на высокой скорости – это высокоэнергетическая травма", – объясняет заведующий травмпунктом Александр Мухопад. По его словам, "организм ребенка физиологически не приспособлен к таким нагрузкам и механизмам удара", поэтому "даже на первый взгляд "обычное" падение на скорости может привести к тяжелым повреждениям: переломам, черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника и внутренних органов".

Врачи все чаще вынуждены лечить не единичные ушибы или переломы конечностей, а комплексные политравмы. Речь идет о повреждении внутренних органов брюшной полости и грудной клетки, что требует длительного восстановления.

"Среди пострадавших в результате падений с самокатов или ДТП при их участии ежедневно есть тяжелые пациенты, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве", — отмечает заведующий отделением Emergency Сергей Клименко. Врач предостерегает, что "опасны травмы головы, внутричерепные кровоизлияния, тяжелые черепно-мозговые повреждения", и с досадой констатирует: "К сожалению, уже зафиксирован первый летальный случай".

Главным двигателем такой печальной статистики остается игнорирование элементарной защиты. Дети катаются без шлемов, становятся на один гаджет по несколько человек и выезжают на полосы движения автомобилей.

"Пока вопрос передвижения на двухколесном транспорте, в том числе электросамокатах, не урегулированный на законодательном уровне, родителям следует особенно внимательно относиться к досугу детей", — отмечают в Охматдете, призывая взрослых помнить, что "одна опрометчивая поездка может изменить жизнь навсегда". Напоследок медики напомнили: "Летние воспоминания должны быть о каникулах, друзьях и отдыхе, а не о больничной палате" .

