Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про арешт колишнього директора "Молодого театру" – викладача університету Карпенка-Карого – Андрія Білоуса.
Директора театру підозрюють в систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві студенток
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 грудня 2025 року без можливості внесення застави. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ОГП.
21 жовтня йому повідомлено про підозру в систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві стосовно студенток, серед яких були неповнолітні за ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України.
За словами заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко, це – перша справа в історії України про харасмент, яка доведена до рівня реального розслідування і підозри.
