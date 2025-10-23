Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про арешт колишнього директора "Молодого театру" – викладача університету Карпенка-Карого – Андрія Білоуса.

Директора театру підозрюють в систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві студенток

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 25 грудня 2025 року без можливості внесення застави. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ОГП.

21 жовтня йому повідомлено про підозру в систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві стосовно студенток, серед яких були неповнолітні за ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України.

За словами заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко, це – перша справа в історії України про харасмент, яка доведена до рівня реального розслідування і підозри.

"Ми маємо свідчення постраждалих і ґрунтовні докази в матеріалах розслідування, що лягли в основу підозри. За показами потерпілих студенток, підозрюваний змушував їх до сексуальних стосунків, використовуючи своє становище, довіру та залякування".

За словами заступниці Генпрокурора, дівчат, які намагались уникнути домагань — він публічно знецінював і принижував, не залучав до вистав, погрожував виключенням з університету та позбавляв можливості влаштуватися на посаду актора до театру.

"Я вдячна тим, хто знайшов у собі сили говорити. Це сміливість, яка змінює країну" – наголосила Марія Вдовиченко.

