Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте бывшего директора "Молодого театра" – преподавателя университета Карпенко-Карого – Андрея Белоуса.

Директора театра подозревают в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии студенток

Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 декабря 2025 без возможности внесения залога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОГП.

21 октября ему сообщили о подозрении в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние по ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины.

По словам заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко, это первое дело в истории Украины о харасменте, которое доведено до уровня реального расследования и подозрения.

"У нас есть свидетельства пострадавших и основательные доказательства в материалах расследования, которые легли в основу подозрения. По показаниям потерпевших студенток, подозреваемый заставлял их к сексуальным отношениям, используя свое положение, доверие и устрашение".

По словам замгенпрокурора, девушек, которые пытались избежать притязаний — он публично обесценивал и унижал, не привлекал к спектаклям, угрожал исключением из университета и лишал возможности устроиться на должность актера в театр.

"Я благодарна тем, кто нашел в себе силы говорить. Это смелость, которая меняет страну", — подчеркнула Мария Вдовиченко.

