Недилько Ксения
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте бывшего директора "Молодого театра" – преподавателя университета Карпенко-Карого – Андрея Белоуса.
Директора театра подозревают в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии студенток
Подозреваемый будет находиться под стражей до 25 декабря 2025 без возможности внесения залога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОГП.
21 октября ему сообщили о подозрении в систематических изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние по ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины.
По словам заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко, это первое дело в истории Украины о харасменте, которое доведено до уровня реального расследования и подозрения.
