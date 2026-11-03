“Державний кіднепінг”: експерт вказав на небезпечну схему під час мобілізації

Проблеми мобілізації в Україні можуть бути значно глибшими, ніж небажання чоловіків йти на фронт. Скандал, який виник у передмісті Києва, підняв гострі питання.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан коментуючи ситуацію в Україні зазначив, що стаття 17 Конституції прописує, що збройні формування не мають права залучатися до обмеження свобод і прав громадян.

“Антиконституційний закон, зрештою, про бусифікацію призвів до того, що у нас зараз є таке ганебне явище, як державний кіднепінг. Що таке? Ловлять на вулиці людей і за гроші їх випускають — з одного, з другого, з третього. Це не вкиди, так звані, це вже все є у кримінальних провадженнях та в інформаційному потоці”, — пояснив експерт.

За його словами механізм цей — це якраз антиконституційний закон, який був прийнятий Верховною Радою, підписаний президентською вертикальною владою і набув чинності. Уточнив, коли озброєні формування беруть участь в обмеженні свобод і прав громадян.

Експерт переконаний, що законодавство, яке приймається, особливо в розрізі прямих норм Конституції, не виконуватиметься. Це, за його словами, створює підґрунтя до конфліктних ситуацій.

"Цього не повинно бути апріорі. Не повинно бути незаконних, неконституційних майданчиків, на яких правоохоронці позбавляють прав та свобод громадян", — наголосив експерт.

За його словами, виникає питання до правоохоронців — чому десь розміщені незаконні, неконституційні майданчики, на яких тримають людей. Експерт зауважив, що є певний алгоритм затримання: є підозра, тоді тримання в СІЗО. Не в підвалах, наголосив Світан. А у військових — гауптвахта.

“Що це за будинки, що це за підвали?”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як прокоментував нардеп Гончаренко скандал під Києвом.



