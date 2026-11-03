“Державний кіднепінг”: експерт вказав на небезпечну схему під час мобілізації

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Кречмаровская Наталия
Проблеми мобілізації в Україні можуть бути значно глибшими, ніж небажання чоловіків йти на фронт. Скандал, який виник у передмісті Києва, підняв гострі питання.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан коментуючи ситуацію в Україні зазначив, що стаття 17 Конституції прописує, що збройні формування не мають права залучатися до обмеження свобод і прав громадян.
За його словами механізм цей — це якраз антиконституційний закон, який був прийнятий Верховною Радою, підписаний президентською вертикальною владою і набув чинності. Уточнив, коли озброєні формування беруть участь в обмеженні свобод і прав громадян.
Експерт переконаний, що законодавство, яке приймається, особливо в розрізі прямих норм Конституції, не виконуватиметься. Це, за його словами, створює підґрунтя до конфліктних ситуацій.
За його словами, виникає питання до правоохоронців — чому десь розміщені незаконні, неконституційні майданчики, на яких тримають людей. Експерт зауважив, що є певний алгоритм затримання: є підозра, тоді тримання в СІЗО. Не в підвалах, наголосив Світан. А у військових — гауптвахта.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як прокоментував нардеп Гончаренко скандал під Києвом.