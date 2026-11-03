"Государственный киднеппинг": эксперт указал на опасную схему во время мобилизации

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Кречмаровская Наталия
Проблемы мобилизации в Украине могут быть значительно глубже, чем нежелание мужчин идти на фронт. Скандал, возникший в пригороде Киева, поднял острые вопросы.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан комментируя ситуацию в Украине, отметил, что статья 17 Конституции прописывает, что вооруженные формирования не имеют права привлекаться к ограничению свобод и прав граждан.
По его словам механизм этот — это как раз антиконституционный закон, принятый Верховной Радой, подписанный президентской вертикальной властью и вступивший в силу. Уточнил, когда вооруженные формирования участвуют в ограничении свобод и прав граждан.
Эксперт убежден, что принимаемое законодательство, особенно в разрезе прямых норм Конституции, не будет выполняться. Это, по его словам, создает основу для конфликтных ситуаций.
По его словам, возникает вопрос к правоохранителям – почему где-то размещены незаконные, неконституционные площадки, на которых держат людей. Эксперт отметил, что есть определенный алгоритм задержания: есть подозрение, тогда содержание в СИЗО. Не в подвалах, подчеркнул Свитан. А у военных – гауптвахта.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как прокомментировал нардеп Гончаренко скандал под Киевом.