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"Государственный киднеппинг": эксперт указал на опасную схему во время мобилизации

Эксперт Свитан раскритиковал закон о мобилизации, который привел к бусификации

3 ноября 2026, 23:16
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Кречмаровская Наталия

Проблемы мобилизации в Украине могут быть значительно глубже, чем нежелание мужчин идти на фронт. Скандал, возникший в пригороде Киева, поднял острые вопросы.

"Государственный киднеппинг": эксперт указал на опасную схему во время мобилизации

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан комментируя ситуацию в Украине, отметил, что статья 17 Конституции прописывает, что вооруженные формирования не имеют права привлекаться к ограничению свобод и прав граждан.

"Антиконституционный закон, в конце концов, о бусификации привел к тому, что у нас сейчас есть такое позорное явление, как государственный киднеппинг. Что такое? Ловят на улице людей и за деньги их выпускают — из одного, из второго, из третьего. Это не вбросы, так называемые, это уже все в уголовных производствах и в информационном потоке”, — пояснил эксперт.

По его словам механизм этот — это как раз антиконституционный закон, принятый Верховной Радой, подписанный президентской вертикальной властью и вступивший в силу. Уточнил, когда вооруженные формирования участвуют в ограничении свобод и прав граждан.

Эксперт убежден, что принимаемое законодательство, особенно в разрезе прямых норм Конституции, не будет выполняться. Это, по его словам, создает основу для конфликтных ситуаций.

"Этого не должно быть априори. Не должно быть незаконных, неконституционных площадок, на которых правоохранители лишают прав и свобод граждан", — подчеркнул эксперт.

По его словам, возникает вопрос к правоохранителям – почему где-то размещены незаконные, неконституционные площадки, на которых держат людей. Эксперт отметил, что есть определенный алгоритм задержания: есть подозрение, тогда содержание в СИЗО. Не в подвалах, подчеркнул Свитан. А у военных – гауптвахта.

"Что это за дома, что это за подвалы?", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как прокомментировал нардеп Гончаренко скандал под Киевом.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TlvEjetXOAE
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