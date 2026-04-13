Чоловік з сокирою напав на військовий літак США в Ірландії (ВІДЕО)

У міжнародному аеропорту Шеннон в Ірландії стався незвичний випадок, коли невідомий чоловік проник до закритої зони та пошкодив американський військовий літак. Інцидент трапилася вранці 11 квітня й призвів до короткочасних перебоїв у роботі місцевого аеропорту.

Чоловік з сокирою напав військовий літак США. Фото з відкритих джерел

За даними Irish Independent, чоловік в аеропорту дістався до транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, який належить ВПС США. Він забрався на крило й завдав ударів по фюзеляжу предметом, схожим на сокиру. Тривогу підняли співробітники аеропорту, після чого на місце оперативно прибули служби безпеки.

Відео інциденту, як чоловік з сокирою напав військовий літак США потрапили в мережу.

Щоб затримати чоловіка, правоохоронці використали пересувний трап. Порушником виявився чоловік приблизно 40 років, якого одразу заарештували за підозрою у завданні матеріальної шкоди. Місцеві ЗМІ пишуть, що після затримання чоловік перебуває під вартою, а поліція з’ясовує мотиви його дій та обставини проникнення до охоронюваної території.

Інцидент з чоловіком з сокирою тимчасово вплинув на роботу аеропорту. Його діяльність призупинили приблизно на 25 хвилин. Кілька рейсів було затримано, а один літак змушений був очікувати дозволу на посадку в небі.

Правоохоронці аеропорту Шеннон розпочали перевірку систем безпеки, щоб встановити, як сторонній зміг потрапити до закритої зони стратегічного об’єкта.

