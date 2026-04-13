Мужчина с топором напал на военный самолет США в Ирландии (ВИДЕО)
Мужчина с топором напал на военный самолет США в Ирландии (ВИДЕО)

В Ирландии мужчина с топором проник в закрытую зону аэропорта и повредил военный самолет США

13 апреля 2026, 16:00
Автор:
Slava Kot

В международном аэропорту Шеннон в Ирландии произошел необычный случай, когда неизвестный мужчина проник в закрытую зону и повредил американский военный самолет. Инцидент произошел утром 11 апреля и привел к кратковременным перебоям в работе местного аэропорта.

Мужчина с топором напал военный самолет США. Фото из открытых источников

По данным Irish Independent, мужчина в аэропорту добрался до транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, принадлежащего ВВС США. Он забрался на крыло и нанес удары по фюзеляжу предметом, похожим на топор. Тревогу подняли сотрудники аэропорта, после чего на место оперативно прибыли службы безопасности.

Видео инцидента, как мужчина с топором напал военный самолет США попали в сеть.

Чтобы задержать мужчину, правоохранители использовали передвижной трап. Нарушителем оказался мужчина примерно 40 лет, которого сразу арестовали по подозрению в причинении материального ущерба. Местные СМИ пишут, что после задержания мужчина находится под стражей, а полиция выясняет мотивы его действий и обстоятельства проникновения в охраняемую территорию.

Инцидент с мужчиной с топором временно повлиял на работу аэропорта. Его деятельность была приостановлена примерно на 25 минут. Несколько рейсов были задержаны, а один самолет вынужден был ожидать разрешения на посадку в небе.

Правоохранители аэропорта Шеннон приступили к проверке систем безопасности, чтобы установить, как посторонний смог попасть в закрытую зону стратегического объекта.

Источник: https://www.independent.ie/irish-news/man-arrested-at-shannon-airport-and-allegedly-causing-damage-to-us-military-aircraft/a2125713483.html
