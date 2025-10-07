logo_ukra

Чи причетна в. о. голови Ради адвокатів Одеської області Джабурія до колабораціонізму: офіційна відповідь СБУ

Може виявитися, що Рада адвокатів Одеської області прикриває осіб, підозрюваних у злочинах проти національної безпеки: що відповіли в СБУ

7 жовтня 2025, 16:57
У мережі інтернет поширювалася інформація, нібито Рада адвокатів Одеської області стала на захист адвокатки Ольги Панченко — може виявитися, що адвокатка співпрацювала з ворогом. 

Чи причетна в. о. голови Ради адвокатів Одеської області Джабурія до колабораціонізму: офіційна відповідь СБУ

Олена Джабурія. Фото з відкритих джерел

Зазначалося, що виконувачка обов’язків голови Ради адвокатів Одеської області Олена Джабурія, може бути причетною до колабораціонізму. Як пише видання “Гордон”, Джабурія взяла на поруки адвокатку Ольгу Панченко. Остання, можливо, співпрацювала з російськими спецслужбами. Може виявитися, що вона брала участь у підготовці до силового захоплення Одеси, проходила стрілецькі тренування та розраховувала на посаду в окупаційних адміністративних структурах.

Джабурія в суді заявляла про порушення адвокатських гарантій у справі Панченко. 

Водночас представник ГО “Фундація Dejure” Ярослав Кузишин зазначив, що дії Ради адвокатів можуть розцінюватися як прикриття осіб, підозрюваних у злочинах проти національної безпеки.

“Йдеться не про захист професії. Це — фактичне прикриття людей, підозрюваних у співпраці з ворогом. Коли адвоката підозрюють у злочинах проти національної безпеки, спільнота мала б ставати на бік держави й суспільства. Натомість вона демонструє солідарність із підозрюваними” — заявив він.

Портал “Коментарі” направив офіційний журналістський запит до Служби безпеки України з проханням надати роз’яснення щодо ситуації, а саме:

  • чи проводиться офіційне розслідування щодо можливої протиправної діяльності Джабурії;

  • чи встановлено зв’язки між її діями та особами, підозрюваними у колабораціонізмі;

  • чи дається правова оцінка таким діям у контексті законодавства про державну безпеку;

  • як СБУ оцінює факт “взяття на поруки” підозрюваної у співпраці з російськими спецслужбами;

  • чи плануються заходи реагування у разі виявлення порушень.

У СБУ на офіційний журналістський запит відповіли, що системно протидіють будь-яким загрозам національній безпеці нашої держави. При цьому вказали, що забороняється поширювати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення спецслужбою відповідних заходів стосовно певної особи до їх завершення.

“Щодо запитуваної Вами підозрюваної особи, яку взяли на поруки, то досудове розслідування триває. Відповідно до вимог ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають”, — резюмували в СБУ.

Враховуючи, що в СБУ, як вказано у відповіді, “системно протидіють будь-яким загрозам національній безпеці нашої держави” — повинна бути надана правова оцінка не тільки діям підозрюваної, а й особам, які можливо допомагають їй.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про скандал зі столичним адвокатом.




